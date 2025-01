We Love Enzo: 1 mese di eventi nei teatri per ricordare Enzo Moscato, drammaturgo, regista e attore partenopeo

Ph Facebook Officine San Carlo

A un anno dalla morte di Enzo Moscato nei teatri di Napoli ci saranno spettacoli ed eventi per ricordare il grande maestro e drammaturgo che ha segnato il teatro contemporaneo e la nuova drammaturgia partenopea

A Napoli dall’11 gennaio al 2 febbraio 2025 si terrà “We Love Enzo” un grande evento che propone una serie di spettacoli e manifestazioni per rendere omaggio, ad un anno dalla morte a Enzo Moscato, drammaturgo, regista e attore ed esponente di spicco della nuova drammaturgia partenopea. Oltre che nella “Sala Assoli” dove Moscato presentava i suoi spettacoli, ci saranno spettacoli ed eventi in tutta la città e in regione coinvolgendo anche una rete di teatri.

In particolare parteciperanno le Officine del Teatro di San Carlo, il Teatro di Napoli Teatro Nazionale, il Teatro Nuovo, il Teatro Elicantropo, il TIN Teatro Instabile Napoli, l’Avamposto Numero Zero, il Teatro Nest di San Giovanni a Teduccio, il Teatro Karol di Castellammare di Stabia e il Teatro Pasolini di Salerno. La rassegna è a cura di Claudio Affinito ed è un progetto di Casa del Contemporaneo, per Sala Assoli, nato nella stagione 2022/23.

We Love Enzo – gli eventi nei teatri di Napoli e non solo

11 – 12 Officine San Carlo – “Signurì, Signurì ” di Enzo Moscato regia Cristina Donadio e Luca Trezza

” di Enzo Moscato regia Cristina Donadio e Luca Trezza 13 gennaio – 2 febbraio Sala Assoli-Moscato – “We love Enzo in foto e senza ” mostra fotografica sullo spettacolo “Compleanno” sipario di e per Tata Barbalato – proiezione “Con Enzo” – elegia – di Mario Martone inaugurazione insegna Sala Assoli-Moscato

” mostra fotografica sullo spettacolo “Compleanno” sipario di e per Tata Barbalato – proiezione “Con Enzo” – elegia – di Mario Martone inaugurazione insegna Sala Assoli-Moscato 13 gennaio Sala Assoli-Moscato – “Compleanno” di e con Enzo Moscato e con Giuseppe Affinito omaggio in video/presenza

di e con Enzo Moscato e con Giuseppe Affinito omaggio in video/presenza 14 gennaio – 15 gennaio Sala Assoli-Moscato “S-Enz” su testi di Enzo Moscato con Giovanni Ludeno e Massimo Cordovani

su testi di Enzo Moscato con Giovanni Ludeno e Massimo Cordovani 15 gennaio – 16 gennaio Teatro Pasolini (Salerno) – “Scannasurice ” di Enzo Moscato con Imma Villa – regia Carlo Cerciello

” di Enzo Moscato con Imma Villa – regia Carlo Cerciello 16 gennaio – 17 gennaio Teatro Avanposto Numero Zero “Borderlline” testi di Enzo Moscato, Gennaro Ranieri e Rodolfo Fornario con Emilio Massa – regia Anita Mosca

testi di Enzo Moscato, Gennaro Ranieri e Rodolfo Fornario con Emilio Massa – regia Anita Mosca 18 gennaio > 19 gennaio Teatro Nuovo “Scannasurice ” di Enzo Moscato con Imma Villa – regia Carlo Cerciello

” di Enzo Moscato con Imma Villa – regia Carlo Cerciello 20 gennaio Sala Assoli-Moscato presentazione dei 3 progetti selezionati del bando Premio Enzo Moscato – I edizione

presentazione dei 3 progetti selezionati del bando Premio Enzo Moscato – I edizione 21 gennaio teatro Mercadante – in omaggio a Enzo Moscato proiezione film “Dadapolis” regia di Carlo Luglio – ore 20,30 ingresso gratuito

regia di Carlo Luglio – ore 20,30 ingresso gratuito 23 – 24 Teatro Elicantropo – “Spiritilli – e altri movimenti” di Enzo Moscato con Annalisa Arbolino, Liliana Castiello, Carlo Gertrude, Michele Ferrantino, Fiorenza Raimondi – regia Costantino Raimondi

di Enzo Moscato con Annalisa Arbolino, Liliana Castiello, Carlo Gertrude, Michele Ferrantino, Fiorenza Raimondi – regia Costantino Raimondi 25 gennaio – 26 gennaio Sala Assoli-Moscato – “Modo Minore” di Enzo Moscato con Lalla Esposito – direzione e arrangiamenti musicali Pasquale Scialò – con gli alunni sezioni D – E IC Madonna Assunta, Napoli musicisti Paolo Cimmino, Antonio Colica, Antonio Pepe, Antonio Ottaviano

di Enzo Moscato con Lalla Esposito – direzione e arrangiamenti musicali Pasquale Scialò – con gli alunni sezioni D – E IC Madonna Assunta, Napoli musicisti Paolo Cimmino, Antonio Colica, Antonio Pepe, Antonio Ottaviano 28 gennaio – 29 gennaio TIN-Teatro Instabile – “Cartesiana” di Enzo Moscato con Gino Curcione e con Enza Di Blasio – regia Gianni Sallustro

di Enzo Moscato con Gino Curcione e con Enza Di Blasio – regia Gianni Sallustro 31 gennaio Teatro Karol (Castellamare di Stabia) – “Modo Minore” di Enzo Moscato con Lalla Esposito – direzione e arrangiamenti musicali Pasquale Scialò musicisti Paolo Cimmino, Antonio Colica, Antonio Pepe, Antonio Ottaviano

di Enzo Moscato con Lalla Esposito – direzione e arrangiamenti musicali Pasquale Scialò musicisti Paolo Cimmino, Antonio Colica, Antonio Pepe, Antonio Ottaviano 31 gennaio e 1 febbraio Teatro NEST – “Play Moscato” di Enzo Moscato con Tonino Taiuti – regia Luca Taiuti

Maggiori informazioni e prenotazioni – Casa del Contemporaneo – 345 4679142 (anche WhatsApp)

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.