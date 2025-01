Prima nazionale di Sarabanda di Bergman al Teatro Mercadante

Sarabanda al Teatro Mercadante - Foto Teatro Mecadante su Facebook

Grande regia di Roberto Andò per Sarabanda di Ingmar Bergman che debutta in prima nazionale a Napoli nello storico teatro di Piazza Municipio con quattro straordinari attori

Dal 7 al 19 gennaio 2025 al Teatro Mercadante di Napoli debutta in prima nazionale il dramma “Sarabanda” di Ingmar Bergman nella traduzione di Renato Zatti con la regia di Roberto Andò e interpretato da Renato Carpentieri, Alvia Reale, Elia Schilton e Caterina Tieghi.

Quattro grandi attori nel teatro di Piazza Municipio a Napoli per l’opera ultima di Ingmar Bergman che già sta riscuotendo un grande successo per la sua prima nazionale presentata per l’apertura del nuovo anno del teatro Mercadante.

Sarabanda è tratto dal film-testamento di Ingmar Bergman

Sarabanda è tratto dal film-testamento di Ingmar Bergman che il regista girò nel 2003 con una telecamera digitale con due attori simbolo dei suoi film Erland Josephson e Liv Ulmann. Così come il film anche a teatro il regista Roberto Andò lo ha concepito in dieci scene in cui, volta per volta, si avvicendano due dei quattro personaggi che ne compongono il disegno. E al Mercadante, tra i continui cambi di scene minimali, i quattro bravissimi protagonisti, Renato Carpentieri, Alvia Reale, Elia Schilton e Caterina Tieghi si presentano su dieci scene a coppie e si danno il cambio fino all’epilogo in cui compaiono finalmente tutti e quattro.

Un grande lavoro in cui il Maestro svedese riparte dai protagonisti di Scene da un matrimonio che oramai, dopo 30 anni sono diventati più maturi ma anche più spietati. Nel loro ultimo confronto, anche in presenza di un figlio e di una nipote, evidenziano le tantissime sfumature delle relazioni umane e familiari tra rimpianti, rimorsi e rancori in vortice spietato di sentimenti ed emozioni.

Sarabanda di Bergman al Teatro Mercadante: la prima nazionale da non perdere

Quando : Dal 7 al 19 gennaio 2025

: Dal 7 al 19 gennaio 2025 Dove : Teatro Mercadante, Piazza Municipio, Napoli

: Teatro Mercadante, Piazza Municipio, Napoli Biglietti : Disponibili presso la biglietteria del teatro o online anche su VivaTicket

: Disponibili presso la biglietteria del teatro o online anche su Maggiori informazioni: Consulta il sito ufficiale del Teatro Mercadante per dettagli e prenotazioni.

