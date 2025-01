Live in Napoli: riparte la stagione al Teatro Trianon Viviani

Inizia la seconda parte della stagione teatrale “Live in Napoli” al Trianon Viviani con tanti nuovi spettacoli e concerti all’insegna della buona musica dal vivo. Si parte con Antonio Onorato e Antonella Morea e poi seguiranno altri grandi artisti come Eugenio Bennato, Fiorenza Calogero, Romito, Gegè Telesforo, Francesco di Bella ed altri

Due concerti da non perdere, il 10 e il 12 gennaio 2025 nel Teatro Trianon Viviani di Piazza Vincenzo Calenda a Napoli, diretto da Marisa Laurito. In particolare venerdì 10 gennaio 2025 sarà sul palco Antonio Onorato con il suo percorso musicale tra l’orizzonte afroamericano, le memorie tarantellesche e le improvvisazioni jazz e poi, domenica 12, il concerto di Antonella Morea in “Dove c’è il mare”, dedicato al potere incantatorio, alla saggezza e all’imprevedibilità dell’elemento marino.

Con questi due concerti inizia la seconda parte della stagione teatrale “Live in Napoli” al Trianon Viviani con tanti nuovi spettacoli e concerti all’insegna della musica dal vivo. Tanti grandi artisti come Eugenio Bennato, Fiorenza Calogero, Romito, Gegè Telesforo, Francesco di Bella e altri esponenti della bella musica napoletana sul palco del teatro di Forcella.

Si ricomincia con Antonio Onorato e Antonella Morea

Antonio Onorato Neapolitan jazz quartet – Venerdì 10 gennaio alle ore 21 sul palco del Trianon Antonio Onorato in “Antonio Onorato Neapolitan jazz quartet”. Onorato, musicista eclettico, compositore fertile e innovativo, è entrato di diritto nella storia della chitarra italiana. Nei suoi circa quaranta album, ha saputo innestare su linguaggi jazz-rock, gli stilemi armonico-melodici della tradizione napoletana, fondendoli con la musica afro-americana, medio-orientale e brasiliana, elaborando uno stile originale e sempre in evoluzione. È l’unico musicista al mondo a utilizzare la breath guitar o chitarra a fiato, uno strumento rivoluzionario e futuristico. Ha suonato in prestigiosi festival e teatri in tutto il mondo, tra cui il Blue Note di New York, e ha collaborato tra gli altri con Pino Daniele, Franco Cerri, Toninho Horta, Gerald Cannon ed Enrico Rava. Per il suo concerto “Antonio Onorato Neapolitan jazz quartet”, sarà come sempre alla chitarra, accompagnato da Gianni D’Argenzio, sax, Angelo Farias, basso, e Mario De Paola, batteria. La produzione è di Sofy music.

Antonella Morea in “Dove c’è il mare. Concerto per voce e mare” – Domenica 12 gennaio alle ore 20:30 al Trianon Antonella Morea in “Dove c’è il mare. Concerto per voce e mare”. Per presentare il suo concerto dedicato al mare, la Morea prende a prestito le parole dello scrittore Alessandro Baricco: «Il mare incanta, uccide, commuove, spaventa, ma fa anche ridere. Ogni tanto si traveste da lago, oppure costruisce tempeste, divora navi, regala ricchezze e non da risposte. Eppure è saggio, potente e imprevedibile. Ma soprattutto il mare chiama. Non fa altro che chiamare senza smettere mai. Ti entra dentro, ce l’hai addosso ed è te che vuole. Puoi anche fare finta di niente ma serve perché continuerà a chiamarti». Antonella Morea sarà accompagnata da Vittorio Cataldi (piano), Emidio Ausiello (percussioni), Davide Costagliola (basso) e Giuseppe Dicolandrea (sax e clarinetto). La produzione è di Lab48.

Gli altri eventi in programma al Trianon

A partire da gennaio, il Teatro Trianon Viviani si prepara a offrire una stagione ricca di eventi che spaziano tra musica, teatro e cultura nell’ambito della rassegna “Live in Napoli”. Oltre ai concerti di Antonio Onorato (10 gennaio) e Antonella Morea (12 gennaio), il programma include spettacoli come il musical d’improvvisazione “B.L.U.E.” della compagnia I Bugiardini (11 gennaio), che trasformeranno ogni performance in un’esperienza unica e irripetibile grazie alla partecipazione attiva del pubblico.

Il cartellone prosegue con appuntamenti imperdibili: tra questi, la Cantata dei Pastori di Peppe Barra (dal 20 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025), il concerto di Mauro Di Domenico con la sua celebrazione di Ennio Morricone, e lo spettacolo musicale “Vasame” con Enzo Gragnaniello e Marisa Laurito. Gli amanti della tradizione partenopea potranno inoltre godere della musica del gruppo Mimmo Maglionico & Pietrarsa e della voce unica dei Neri per Caso.

Grazie al supporto della Regione Campania e del Ministero della Cultura, il Trianon si conferma un punto di riferimento culturale per Napoli, proponendo una stagione che celebra la creatività e la cultura napoletana con eventi di alto livello che sapranno emozionare ogni spettatore.

Riparte la stagione Live in Napoli al Trianon Viviani

Scopri tutti i dettagli sui concerti imperdibili di gennaio al Teatro Trianon Viviani.

Quando : Antonio Onorato Neapolitan Jazz Quartet : venerdì 10 gennaio 2025, ore 21:00 / Antonella Morea in “Dove c’è il mare” : domenica 12 gennaio 2025, ore 20:30

: : venerdì 10 gennaio 2025, ore 21:00 / : domenica 12 gennaio 2025, ore 20:30 Dove : Teatro Trianon Viviani, Piazza Vincenzo Calenda, Napoli

: Teatro Trianon Viviani, Piazza Vincenzo Calenda, Napoli Biglietti : Disponibili presso il Teatro Trianon Viviani ed online anche su VivaTicket .

: Disponibili presso il Teatro Trianon Viviani ed online anche su . Maggiori informazioni: Visita il sito ufficiale del Teatro Trianon Viviani per dettagli aggiuntivi e prenotazioni.

