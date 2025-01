Festa di Sant’Antonio Abate ad Agerola: attorno ai falò con musica e buon cibo della tradizione

Foto di Claire Rush su Unsplash

Due giorni di festa nella frazione Pianillo di Agerola per la festa Sant’Antonio Abate con il falò nella piazza e poi le prelibatezze del Maiale con deliziosi menù tra pasta allardiata, fegato in rete, pasta di ragù all’agerolese, cuzzetielli con cotica e tanto altro

Sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025 ad Agerola vicino Napoli si festeggerà il Santo Patrono Sant’Antonio Abate con due giorni di eventi tra musica, canti e buon cibo della tradizione paesana e con i tradizionali falò.

Anche quest’anno i tradizionali falò di Sant’Antonio Abate saranno un punto di riferimento in Piazzale San Pietro Apostolo nella frazione Pianillo di Agerola per i festeggiamenti di Sant’Antonio Abate. E, come ogni anno, è stato preparato un programma religioso e un programma civile di eventi tra musica, canti e buon cibo della tradizione paesana, ovviamente intorno ad un falò.

Il programma dei due giorni di festa a Agerola

Sabato 11 Gennaio 2025 – Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate

Ore 18,00 “Pellegrini di Speranza” concerto polifonico a cura della corale “gli Incanto”

Ore 20,00 Preparando il falò di Sant’Antonio in piazza, gustiamo insieme i sapori di sua maestà il maiale, accompagnati dalla musica dei canti popolari

Menù:

O ventr à nsalat;

Pasta i zit allardiata;

Zuppa forte;

Dolce della tradizione;

Vino

Domenica 12 Gennaio 2025 – Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate

Ore 19,00 “Falò di Sant’Antonio su piazzale e levata del bambino con il suo delle zampogne “Symphonia” di Minori

Restiamo intorno al falò gustando il menù della tradizione

….. a seguire Tradizioni in Festa: Spettacolo di Gruppi Folk, si esibiranno: Gruppo folk o Marenariello Maiori Gruppo folk Pogerolese Gruppo folk Lone



Menù:

Ragù all’agerolese;

Cuzzitiell con cotica e pezzente;

Dolce della tradizione;

Vino

Info, aggiornamenti e programma completo della manifestazione, sulla pagina ufficiale

