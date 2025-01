Su RAI 1 la serie Tv Mina Settembre 3 ambientata a Napoli: anticipazioni della 1° puntata

Ritorna la serie Tv su Mina Settembre sempre girata a Napoli, e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, che vede sempre come protagonista Serena Rossi e il suo immancabile cappottino rosso

Riprende, da domenica 12 gennaio 2025 su Rai 1 in prima serata, la serie Tv di Mina Settembre. Anche per questa 3 stagione vedremo la brava Serena Rossi come protagonista della fiction, sempre con la città di Napoli che farà da sfondo alle avventure dell’assistente sociale Mina.

Anche la terza stagione ci porterà tra le vicende personali e professionali di Mina Settembre e dei suoi due amori, l’ex marito Claudio (Giorgio Pasotti) e il ginecologo del Consultorio dove Mina lavora, Domenico (Giuseppe Zeno). Non mancheranno anche le sue amiche del cuore, Titti e Irene, interpretate da Valentina D’Agostino e Christiane Filangieri.

Le Anticipazioni della prima puntata di Mina Settembre 3 di domenica 12 gennaio 2025

In questa terza stagione cambiano alcune cose nella vita di Mina Settembre che affronterà il dolore della perdita della madre. Un grande aiuto a Mina lo darà Domenico, con cui instaura una relazione stabile, e Viola che entra nella sua famiglia perché le verrà affidata. E proprio per l’adozione di Viola Mina e Domenico vogliono sposarsi e il matrimonio sarà l’evento importante della prima puntata.

Naturalmente Mina continuerà a fare l’assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri e i vari casi continueranno ad impegnarla. Tra questi quello di Kevin, un ragazzo con problemi che Mina aveva già aiutato a riguardo della scuola. Stavolta Mina sarà aiutata da Fiore, una nuova assistente sociale da poco giunta a Napoli. Fiore, con il suo entusiasmo e la sua energia positiva, sarà una figura importante per Mina.

