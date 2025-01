Sagra della Porchetta e Fucarazzo ‘e Sant’Antuono Abate: 9 giorni di festa e concerti gratuiti

© Foto Silvio Russo https://www.facebook.com/silviorussophotography

Una festa a Sant’Antonio Abate per il ritorno della tradizionale Sagra della Porchetta che sarà abbinata al Fucarazzo ‘e Sant’Antuono” con grandi concerti gratuiti con Tony Tammaro, Andrea Sannino, Rosario Miraggio e tanti altri grandi artisti e poi mercatini artigianali e vintage, spettacoli, musica, comicità e il buon cibo preparato dai porchettari, veri protagonisti della tradizione

A Sant’Antonio Abate, vicino Napoli, ci saranno ben nove giorni di grande festa dall’11 al 19 gennaio 2025 per “Sant’Antonio Abate in festa” una grande evento n cui ci sarà anche la 47esima edizione della Sagra della Porchetta.

Previste ben 8 serate musicali gratuite con grandi artisti per Sant’Antonio Abate in festa con concerti di Tony Tammaro, Andrea Sannino, Rosario Miraggio e altri grandi artisti che si esibiranno nel grande spazio di Largo Sandro Pertini.

La sagra della porchetta di Sant’Antonio Abate

La sagra della porchetta di Sant’Antonio Abate arriva quest’anno alla sua 47esima edizione, ed è organizzata in collaborazione con la Pro Loco Paese Mio. Una festa “storica” in cui non mancheranno rievocazioni di arti e mestieri e, eccezionalmente per quest’anno, una mostra che ci permetterà di visitare “‘O Fucarazzo ‘e Sant’Antuono” per ben tre giorni, prima della sua accensione.

Tutta la cittadina si animerà di mercatini artigianali e vintage, spettacoli, musica, comicità e di tante bontà preparate dai porchettari, veri protagonisti della tradizione che si posizioneranno lungo Largo Sandro Pertini, per celebrare assieme le bontà della zona.

8 grandi serate musicali gratuite con importanti artisti

Durante le giornate di festa dall’11 al 19 gennaio 2025 per “Sant’Antonio Abate in festa ci saranno ben 8 grandi serate musicali gratuite. Ad inaugurare la manifestazione la sera del 12 gennaio il bravissimo Tony Tammaro il grande cantautore napoletano che farà cantare e divertire il pubblico.

Di seguito il calendario degli eventi musicali tutti gratuiti di sera a Sant’Antonio Abate in festa

12 Gennaio – Tony Tammaro

13 Gennaio – Andrea Sannino

14 Gennaio – Rosario Miraggio

15 Gennaio – Alessio

16 Gennaio – Cippo Con I Bottari

17 Gennaio – Zero Negativo

18 Gennaio – Tarantella Dance

19 Gennaio – Rosalia Porcaro

Anche il Fucarazzo ‘e Sant’Antuono

Durante la festa a Sant’Antonio Abate il 13 gennaio, in via Lettere n.158, verranno aperte le porte del cippo per mostrarvi in diretta l’allestimento della mostra fotografica e del Fucarazzo, così come vuole la tradizione. Potrete assistere alla preparazione del grande falò, tra sfalci e legna che, raccolti da un’incredibile squadra di cittadini abatesi, daranno vita al simbolo più autentico della nostra devozione.

Sarà una tre giorni dov’essere accompagnati all’accensione artistica del 16 gennaio, a ritmo di fuochi pirotecnici, musica e preghiere, con cui torneremo a celebrare insieme il nostro Santo Patrono, rinnovando una tradizione che ci unisce come comunità e che ogni anno ci fa riscoprire il valore delle nostre radici.

Maggiori informazioni – “Sant’Antonio Abate in festa”

Foto © Silvio Russo https://www.facebook.com/silviorussophotography

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.