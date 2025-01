“Senza ‘e te”: Concerto Omaggio a Pino Daniele a Napoli il 10 Gennaio 2025

Grande concerto evento a Napoli con musicisti che hanno suonato con Pino Daniele che arriva a Napoli dopo il successo del concerto di Roma

Venerdì 10 gennaio 2025 a Napoli un grande concerto da non perdere: alla Casa della Musica di Fuorigrotta “Senza ‘e te” un bel concerto evento dedicato a Pino Daniele con i Musicanti Ensamble e Tony Esposito.

Un concerto che proporrà un omaggio imperdibile a Pino Daniele con i Musicanti Ensamble e con la partecipazione straordinaria del maestro del ritmo Tony Esposito. Con “Senza ‘e te” alla Casa della Musica il 10 gennaio ci sarà un viaggio bellissimo tra le canzoni più amate ed immortali di Pino Daniele.

Un viaggio tra la musica di Pino Daniele con i bravi musicisti dei Musicanti Ensamble

L’immenso patrimonio musicale di Pino Daniele sarà il protagonista di questo nuovo e incredibile show “Senza ‘e te” di Musicanti Ensamble che, dopo il successo del concerto evento a Roma, tornano in città per raccontarci l’anima di Napoli attraverso la poesia di uno dei suoi figli più geniali.

Sul palco della Casa della Musica tanti bravi musicisti dei Musicanti Ensamble:

Fabio Massimo Colasanti alle chitarre

Elisabetta Serio al piano

Simone Salza al Sax

Roberto D’Aquino al basso

Ivano Petti alla batteria drums

Noemi Smorra e Francesco Viglietti, voci

accompagnati dal travolgente ritmo del “Poeta delle Percussioni”: Tony Esposito.

“Senza ‘e te”: Concerto Evento Dedicato a Pino Daniele

Quando: Venerdì 10 gennaio 2025, ore 21:00.

Dove: Casa della Musica Federico I, Napoli (Via Barbagallo 115, Fuorigrotta).

Biglietti: Posto unico a sedere, € 33. Disponibili online su TicketOne(link affiliato) e presso i circuiti autorizzati.

