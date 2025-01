Salt Bae sbarca a Napoli: tra polemiche e curiosità, ecco cosa aspettarsi

Salt Bae annuncia l'apertura di un ristorante a Napoli

Napoli si prepara ad accogliere una nuova, controversa aggiunta alla sua già vivace scena gastronomica: il ristorante di Salt Bae, alias Nusret Gökçe, celebre chef turco e icona dei social media. Un’apertura che sta già facendo discutere, dividendo chi lo vede come un simbolo di lusso internazionale e chi lo considera un’esibizione di sfarzo poco in linea con la tradizione culinaria partenopea.

Chi è Salt Bae e perché fa discutere?

Nusret Gökçe è diventato famoso nel 2017 per il suo gesto teatrale di salare la carne, che gli ha valso milioni di follower sui social. Dietro lo show, però, c’è un imprenditore che ha trasformato questa fama in un impero globale di ristoranti, da New York a Dubai, attirando VIP e curiosi da tutto il mondo.

Ma il successo di Salt Bae non è esente da critiche: i suoi locali sono spesso associati a prezzi esorbitanti, piatti ricoperti d’oro e un’esperienza che alcuni definiscono più “spettacolo” che sostanza. La domanda è: come si inserirà tutto questo nella tradizione autentica e radicata della cucina napoletana?

L’annuncio ufficiale: Roma, Milano, Napoli e non solo

Nel suo post, condiviso su Instagram pochi giorni fa, Salt Bae ha scritto: “This is how we’re entering 2025: Mexico City done ✅ Rome done ✅ Milano done ✅ Cappadocia done ✅ Napoli done ✅ I wish it will be our best year…”. Una dichiarazione che ha subito acceso l’entusiasmo (e le critiche) sui social, confermando che Napoli sarà una delle città protagoniste della sua prossima espansione.

Dopo il successo dei suoi ristoranti in tutto il mondo, da New York a Dubai, l’arrivo nella città partenopea segna un passo importante per il celebre chef, ma anche una sfida non da poco: inserirsi in una realtà culinaria dominata dalla tradizione e dall’autenticità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)

Dove aprirà il ristorante di Salt Bae a Napoli?

La location ufficiale non è stata ancora annunciata, ma indiscrezioni puntano su zone di prestigio come il Lungomare, tra via Partenope e via Caracciolo. Una scelta che, se confermata, potrebbe aggiungere un tocco di lusso internazionale a uno degli scenari più iconici della città.

Non è un mistero che Salt Bae abbia già visitato Napoli, fermandosi da Ciro Salvo per assaggiare una delle pizze più acclamate della città. Questo gesto potrebbe essere stato un omaggio alla cucina locale, o semplicemente un’anticipazione di una mossa commerciale ben studiata.

Lusso o eccesso?

Tra i piatti più famosi del menu di Salt Bae spicca la Golden Giant Tomahawk, una bistecca extralarge ricoperta di scaglie d’oro commestibile, venduta a oltre 1.600 euro. Un piatto che divide: c’è chi lo considera un simbolo di esclusività e chi invece lo definisce un eccesso ingiustificato.

Napoli, con la sua pizza da pochi euro e la cucina di strada, rappresenta l’antitesi di questo approccio. Tuttavia, c’è chi vede nell’arrivo di Salt Bae un’opportunità per portare un pubblico internazionale in città, contribuendo a diversificare l’offerta gastronomica.

La reazione della città

L’apertura del ristorante di Salt Bae arriva in un momento particolare per Napoli, dove il Comune ha recentemente introdotto un piano per limitare le nuove licenze nel centro storico, con l’obiettivo di tutelare le attività tradizionali. Questo solleva una domanda: un ristorante di lusso come quello di Salt Bae è un valore aggiunto per la città o rischia di offuscare l’autenticità partenopea?

Le opinioni sono contrastanti. Da un lato, i sostenitori del progetto credono che attirerà turisti di alto profilo, aumentando la visibilità internazionale di Napoli. Dall’altro, i detrattori temono che questa “invasione del lusso” possa snaturare l’essenza della città.

Napoli e Salt Bae: una sfida culturale

L’arrivo di Salt Bae potrebbe rappresentare una sfida culturale interessante. Da un lato, Napoli è una città che ha sempre accolto con entusiasmo le novità; dall’altro, la sua anima gastronomica si basa su semplicità, tradizione e autenticità.

Resta da vedere se il ristorante riuscirà a trovare il giusto equilibrio, offrendo un’esperienza unica senza alienare chi considera Napoli un bastione di valori gastronomici profondamente radicati.

Che siate curiosi di assaggiare una bistecca d’oro o scettici di fronte a un progetto così distante dalla tradizione locale, l’arrivo di Salt Bae a Napoli non passerà inosservato.

E tu, cosa ne pensi? Visiterai il nuovo ristorante o preferisci restare fedele alla classica pizza napoletana? Rimani aggiornato per scoprire data e location di questa attesissima apertura e preparati a dire la tua su una delle novità più discusse del 2025!