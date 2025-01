Pink Floyd Legend al Teatro Bellini di Napoli: 5 Concerti Straordinari

Pink Floyd Legend Rock in Roma 25 luglio 2024 www.robertoapicellafotografia.it

Al Teatro Bellini di Napoli 5 imperdibili concerti in 5 giorni con la grande musica dal vivo dei Pink Floyd Legend che sono tra i migliori interpreti dei capolavori dei Pink Floyd

I Pink Floyd Legend saranno a Napoli al Teatro Bellini dal 15 al 19 gennaio 2025 con 5 straordinari concerti in 5 giorni per farci scoprire la grande musica e bellezza di The Dark Side of the Moon, Pulse, Atom Heart Mother, Wish you were here, Animals, The Wall e The Final Cut, i sette capolavori firmati Pink Floyd.

La band inaugurerà il tour 2025 partendo da Napoli al Teatro Bellini con 5 imperdibili concerti in 5 giorni, cinque eventi, dal titolo Pink Floyd Legend Week.

Biglietti online per Pink Floyd Legend al Bellini Non perdere i Pink Floyd Legend Week al Teatro Bellini di Napoli! Dal 15 al 19 gennaio 2025, vivi 5 serate indimenticabili dedicate ai capolavori dei Pink Floyd, con esecuzioni magistrali, video originali e giochi di luci spettacolari. Acquista subito i tuoi biglietti e immergiti nella magia musicale dei Pink Floyd! Prenota ora i tuoi biglietti su VivaTicket

(link affiliato)

Al Teatro Bellini cinque straordinari concerti diversi

Ci sarà il concerto di apertura del 15 gennaio, dedicato a The Dark side of the Moon, poi si proseguirà il 16 con la riproposizione di Pulse, l’ultimo album dal vivo della band inglese contenente anche tutto Dark Side. Il 17 saranno eseguiti Animals e Wish you were here e il 18 sarà dedicato a The Wall e The Final Cut. La serata conclusiva del 19 gennaio ci proporrà Atom Heart Mother, il concerto-evento con coro e orchestra che, a ogni replica, in ogni teatro d’Italia, continua a riscuotere tutti sold out.

Ogni giorno anche i più grandi successi dei Pink Floyd

Una serata speciale in ognuno dei 5 concerti perché in ogni data, oltre all’esecuzione integrale degli specifici album, i Legend riproporranno anche tutti i più grandi successi dei Pink Floyd, accompagnati dai video originali d’epoca proiettati sul grande schermo circolare e sottolineati da uno straordinario disegno luci e laser. Ecco il piano degli straordinari concerti

15 gennaio: “The Dark Side of the Moon”

16 gennaio: “Pulse” (w/The Dark Side of the Moon)

17 gennaio: “Wish you were here / Animals”

18 gennaio: “The Wall / The Final Cut”

19 gennaio: “Atom Heart Mother” w/ Coro & Orchestra

I I Pink Floyd Legend sono:

voce e basso Fabio Castaldi

voce e chitarre Alessandro Errichetti

voce e tastiere Simone Temporali

chitarre, basso e cori Paolo Angioi

batteria Emanuele Esposito

cori Giorgia Zaccagni, Daphne Nisi e Claudia Marss

sassofono solista Maurizio Leoni

Un gruppo eccezionale e straordinario i Pink Floyd Legend, che negli ultimi anni, hanno superato i 100.000 spettatori ai loro concerti. Nel corso degli anni il gruppo ha ospitato sul palco molti collaboratori dei quattro Pink Floyd come Guy Pratt, Ron Geesin, Gary Wallis, Durga McBroom, Claudia Fontaine e Harry Waters con il quale si sono esibiti il 26 gennaio 2024, al Teatro Olimpico di Roma (durante la Pink Floyd Legend Week), per l’esecuzione integrale di The Final Cut.

Nati nel 2005, i Pink Floyd Legend sono oggi riconosciuti come il gruppo italiano che rende, in ogni loro spettacolo, il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, grazie alla realizzazione di show perfetti, frutto dello studio approfondito delle partiture e dei concerti live che la band inglese ha proposto nel corso degli anni.

Pink Floyd Legend Week: Concerti al Teatro Bellini di Napoli

Quando: Dal 15 al 19 gennaio 2025, ogni sera alle ore 21:00.

Dal 15 al 19 gennaio 2025, ogni sera alle ore 21:00. Dove: Teatro Bellini, Napoli (Via Conte di Ruvo, 14).

Teatro Bellini, Napoli (Via Conte di Ruvo, 14). Biglietti: Disponibili online su VivaTicket e presso il botteghino del Teatro Bellini. Prezzi a partire da €33.

Disponibili online su e presso il botteghino del Teatro Bellini. Prezzi a partire da €33. Maggiori informazioni: Consulta la pagina Facebook dei Pink Floyd Legend

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Il link per l’acquisto dei biglietti presente in questo articolo è affiliato. Ciò significa che potremmo ricevere una commissione se effettui un acquisto tramite questo link, senza costi aggiuntivi per te. Questa affiliazione ci aiuta a sostenere il nostro lavoro e a continuare a fornirti contenuti di qualità.