Festa dell’Epifania 2025 al Vomero: concerti gratuiti delle Ebbanesis, Monica Sarnelli e Raoul Swing Orchestra

© Napoli da Vivere

Natale in Quinta è una grande festa gratuita a Napoli, al Vomero in Piazza Vanvitelli, per accogliere l’Anno nuovo e l’Epifania con concerti gratuiti delle Ebbanesis, di Monica Sarnelli e della Raoul Swing Orchestra

Grande festa dell’Epifania al Vomero, a Napoli, dove Domenica 5 gennaio 2025 dalle 19,30 si terranno 3 eccezionali concerti gratuiti da non perdere. L’evento nel cuore del Vomero a Piazza Vanvitelli, dove ci sarà un grande palco per i tre concerti che inizieranno alle 19,30.

Una bella serata di musica per “Natale in Quinta” organizzato dalla V Municipalità per concludere tutti assieme le festività natalizie e aspettare assieme la vigilia dell’Epifania.

“Natale in Quinta” in Piazza Vanvitelli con tre concerti gratuiti

Un bell’evento che propone tre straordinari concerti gratuiti a partire dalle 19,30: il duo Ebbanesis, la cantautrice Monica Sarnelli e la straordinaria Raoul Swing Orchestra. Il programma della serata è il seguente:

Ore 19:30 – concerto delle Ebbanesis il duo Viviana Cangiano e Serena Pisa con le loro splendide voci e le loro chitarre.

il duo Viviana Cangiano e Serena Pisa con le loro splendide voci e le loro chitarre. Ore 20:30 – concerto di Monica Sarnelli , la brava cantautrice, che festeggia i suoi 30 anni di carriera, famosa anche per la storica sigla della soap opera Un Posto al Sole.

, la brava cantautrice, che festeggia i suoi 30 anni di carriera, famosa anche per la storica sigla della soap opera Un Posto al Sole. Ore 21:15 – concerto della Raoul Swing Orchestra la travolgente orchestra fondata nel 2005 che ha nel repertorio grandi classici dello swing, standard jazz e composizioni originali.

Natale in Quinta è una serata tutta gratuita da non perdere organizzata da AreaLive con il sostegno della V Municipalità Arenella-Vomero e del Comune di Napoli.

Maggiori informazioni – Natale in Quinta

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.