“Stasera, che sera!” di Sal Da Vinci al Teatro Augusteo di Napoli

Sarà lo spettacolo delle feste a Teatro Augusteo di Napoli quello con Sal Da Vinci e il suo “Stasera, che sera! (Non si fanno più miracoli)”. Un evento da non perdere presentato in anteprima nazionale a Napoli

Da metà dicembre 2024 e fino a domenica 12 gennaio 2025 Sal Da Vinci sarà sul palco del Teatro Augusteo di Napoli con il suo spettacolo “Stasera, che sera! (Non si fanno più miracoli)”. Un grande spettacolo per le feste che sarà in anteprima nazionale al Teatro Augusteo con il bravo artista napoletano.

Biglietti online per Sal Da Vinci Non perdere “Stasera, che sera!”, il nuovo show di Sal Da Vinci al Teatro Augusteo di Napoli! Dal 15 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025, vivi un’esperienza unica con uno spettacolo musicale coinvolgente, ricco di emozioni e talento. Prenota subito il tuo posto online o al botteghino! Prenota ora i tuoi biglietti su TicketOne

“Stasera, che sera!” un grande show musicale da non perdere

“Stasera, che sera! (Non si fanno più miracoli)” non è solo un bel concerto ma è un vero e proprio grande show musicale che farà apprezzare agli spettatori la bella musica di Sal Da Vinci e di altri bravi autori. Un grande spettacolo che vedrà sul palco dell’Augusteo tanti musicisti che trascineranno gli spettatori con la loro bravura e il loro entusiasmo facendoli cantare con loro sui tanti brani che proporranno.

Un nuovo grande spettacolo con Sal Da Vinci, figlio d’arte, perché il padre Mario Sorrentino fu uno storico interprete della canzone napoletana classica. Sal nacque durante un tour del padre nel 1969 a New York e già a 6 anni debuttò sul palco. Tra film, partecipazioni a spettacoli e concerti Sal Da Vinci ha passato la sua vita sul palcoscenico riscuotendo sempre grandi successi a cominciare dal musical di Claudio Mattone “C’era una volta…. Scugnizzi” di cui fu il protagonista. E poi tanti altri grandi successi e grandi spettacoli.

Fino al 12 gennaio 2025 Sal Da Vinci sarà sul palco del Teatro Augusteo con il suo spettacolo “Stasera, che sera! (Non si fanno più miracoli)” in anteprima nazionale a Napoli.

“Stasera, che sera!” di Sal Da Vinci al Teatro Augusteo

Quando: Dal 15 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025, in vari orari.

Dove: Teatro Augusteo, Napoli.

Biglietti: Platea: € 45,00; Galleria: € 35,00. Disponibili al botteghino, nelle rivendite autorizzate e online su TicketOne.

Maggiori informazioni: Per dettagli e prenotazioni, visita il sito ufficiale del Teatro Augusteo.

