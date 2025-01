SPONZ VIERN 2025: Con Vinicio Capossela Quattro Giorni di Eventi a Calitri

Vinicio Capossela in concerto: un'esperienza musicale unica, carica di emozioni e originalità - ph © Vinicio Capossela Facebook

Quattro giorni di grandi eventi a Calitri tra musica, teatro, laboratori e attività per bambini, proiezioni, incontri, letture, processione del Presepe Vivente, i concerti nelle grotte scavate nel tufo del centro storico e tanto altro. Poi tre grandi concerti serali e sarà il concerto di Vinicio Capossela, intitolato La Dodicesima Notte.

Dal 3 al 6 gennaio 2025 a Calitri in Alta Irpinia, si terrà la prima edizione dello SPONZ VIERN, edizione invernale dello Sponz Fest ideato e diretto da Vinicio Capossela.

Lo SPONZ VIERN prevede quattro giorni di musica, teatro, laboratori e attività per bambini, proiezioni, incontri, letture, e poi processione attualizzata del Presepe Vivente, i tradizionali concerti nelle grotte scavate nel tufo del centro storico e tanto altro. Non mancheranno tre grandi concerti serali: la Notte Swing con le Sorelle Marinetti e i Patagarri con ospite Tonino Carotone; la serata dedicata a quadriglie, sonetti e batticuli All Local Star e il concerto finale di Vinicio Capossela, titolato La Dodicesima Notte.

Sponz Viern: una grande festa in tutta Calitri

Anche lo Sponz Viern sarà una grande festa per tutto il paese: a Calitri eventi alla Casa della Musica con appuntamenti dedicati ai più piccoli, al centro storico dove si apriranno le grotte che ospiteranno vari concerti. Poi tante altre attività fino a sera quando si aprirà l’Area Circo con notti tutte da ballare e i tre concerti, uno per ogni serata.

SPONZ VIERN 2025 – PROGRAMMA (in aggiornamento)

VENERDÌ 3 GENNAIO 2025

Ore 10 – “Kindergarten” – Calitri, casa della musica (ex cinema Rossini) – Laboratorio di giocoleria per bambini con Nadia Addis in collaborazione con l’associazione “L’Isola che non c’è”

Nel pomeriggio – Calitri, centro storico – apertura grotte con concerti di Alessandro “Asso” Stefana, Peppe Leone e Andrea Tartaglia

Ore 16 – Calitri, casa della musica (ex cinema Rossini) – Disputa filosofica: “Feste e Guastafeste” a cura del prof. Edmondo Lisena e del prof. Leonardo Festa

ore 17 – Calitri, casa della musica (ex cinema Rossini) – ore 17.00 – Proiezione del film di Vinicio Capossela con la regia di Gianfranco Firriolo “Natale Fuori Orario” – alla presenza dei protagonisti

Ore 19.00 – Piazza Giolitti – Presentazione Sponz Viern 2025 – incontro con Vinicio Capossela e Erberto Petoia “I portatori di doni”

Ore 18,0 – apertura AREA CIRCO – in località Madonnelle (ingresso da Piazza Giolitti) (Ingresso area con biglietto 27,00 euro +DP – gratuito per bambini fino a 10 anni). Gran concerto Notte Swing con Le Sorelle Marinetti – ospite – Vinicio Capossela e poi I Patagarri – Ospite Tonino Carotone a seguire Musiche nella notte con dj

SABATO 4 GENNAIO 2025

Ore 9,00 – Calitri, centro storico – Apertura Mercatini di Natale

Ore 10,00 – Calitri, Casa della musica (ex cinema Rossini) – “Kindergarten” Proiezione del film “Il fantasma stregato” di Stanlio e Ollio preceduto dalle magie del Mago Christopher Wonder e giocoleria per bambini con Nadia Addis in collaborazione con l’associazione “L’Isola che non c’è”

Calitri, centro storico – apertura grotte con Sara Franceschini Trio, Alessandro “Asso” Stefana, Peppe Leone e Andrea Tartaglia –

Nelle Grotte L’antro del poeta. Angolo di poesia oracolare con Vincenzo Costantino Cinaski

ore 18.00 – Teatro Cripta – Commedia “Natale in casa Cupiello” – a cura dell’Associazione – “I Teatranti del Sipario” – (ingresso 10 euro a cura dell’associazione)

ore 19,00 – AREA CIRCO – in località Madonnelle (ingresso da Piazza Giolitti) Ingresso area con biglietto 20,00 euro +DP gratuito per bambini fino a 10 anni – ALL LOCAL STAR Makardìa, A Cunv’rsazion, Tonuccio “Batticulo” Corona & Pink Folk ospiti Vinicio Capossela, Andrea Tartaglia, Peppe Leone A seguire Musiche nella notte con “BugliOne World Selecta”

DOMENICA 5 GENNAIO 2025, la sera del concerto di Vinicio Capossela

ore 10.00 – Calitri, Casa della musica (ex cinema Rossini) – “Kindergarten” – Proiezione del film “Il Vagabondo” di Charlie Chaplin Giocoleria per bambini con Nadia Addis in collaborazione con l’associazione “L’Isola che non c’è”

ore 11.00 – Borgo Castello – Il Borgo Narrante -“I Gesualdo” – a cura de “I Teatranti del Sipario”, Pro Loco Calitri e Luciana Strollo

ore 15.30 – Casa della Musica (ex cinema Rossini) – Presentazione del romanzo “Berenice” e spettacolo “Lieto Fine” – a cura di Francesco Ziccardi

Nelle Grotte: Laboratori di pasticceria natalizia a cura di Luciana Senerchia

Nelle Grotte: Letture in grotta di Fabio Genovesi: “Racconti di fantasmi e altre storie di spavento” “L’antro del poeta” Angolo di poesia oracolare con Vincenzo Costantino Cinaski

ore 17.00 – Per le strade del centro storico – IL PRESEPE PARLANTE – Processione aperta e partecipata con istanze civili lungo il percorso del Presepe Vivente organizzato dall’associazione Aletrium di Calitri Musiche di accompagnamento del gruppo Cornamuse del Sileno (Basilicata)

ore 19.00 – Piazzale Mulino – HERPES live band

ore 19 – AREA CIRCO – in località Madonnelle (ingresso da Piazza Giolitti) – apertura area ore 19.00 – Ingresso area con biglietto 30,00 euro + DP euro – (gratuito per bambini fino a 10 anni). Concerto finale di Vinicio Capossela LA DODICESIMA NOTTE

ore 21.00 – “La festa è la più arcana invenzione dell’uomo per esorcizzare la morte: da Shakespeare a Fermor” – dialogo con Fabio Genovesi a seguire Vinicio Capossela in concerto con ospiti, maghi e funamboli Con Alessandro “Asso” Stefana, Michele Vignali, Andrea Lamacchia, Achille Succi, Piero Perelli, Irene Sciacovelli, Nadia Addis e il Mago Christopher Wonder

ore 01.00 – Piazzale Giolitti – Il Falò della Befana – a cura di Alessio Galgano e i ragazzi dei fuochi di Sant’Antonio con canti e musiche al calore del fuoco

LUNEDÌ 6 GENNAIO 2025

ore 10.30 – Calitri, Chiesa dell’Immacolata – “Cantata dei Pastori” – concerto per organo

ore 11.00 – Piazzale Mulino – Laboratori di giocoleria per bambini con Nadia Addis – “I doni della Befana” – a cura dell’associazione “L’Isola che non c’è”

ore 16,30 – AREA CIRCO – in località Madonnelle (ingresso da Piazza Giolitti) – apertura area ore 16.30 con ingresso gratuito

ore 17.00 – SHIT SHOW BINGO – Lotteria-spettacolo della Befana allestita da Christopher Wonder. Con Christopher Wonder (il mago), Little Prince (il cane), Sophia (la gallina) e Angela Zodiak (la dama).

A seguire ballo conclusivo con Banda della Posta

ore 20.00 – Saluti finali con staff, organizzazioni locali e direttore artistico

MOSTRE

Di pomeriggio dal 3 al 6 gennaio – Mostra a cura di Luigi Di Guglielmo – Grotta di Rocco – via Berrilli 7

Grotta di Rocco – via Berrilli 7 4 e 5 gennaio ore 17,00 – 21,00 – Mostra a cura di Vittorio Placella – Officina d’Arte – Via F. Tedesco 52

SPONZ VIERN 2025: Concerti, Teatro e Tradizione a Calitri

Quando: Dal 3 al 6 gennaio 2025, dalle ore 10:00 fino a tarda notte.

Dove: Calitri, Alta Irpinia (Campania), con eventi nel centro storico, Casa della Musica e Area Circo.

Biglietti: Prezzi variabili: concerti serali da 20 a 30 euro (gratuito per bambini fino a 10 anni). Biglietti disponibili presso i punti vendita autorizzati.

Maggiori informazioni: Per dettagli e aggiornamenti sul programma, visita il sito ufficiale dello SPONZ Fest o contatta gli organizzatori.- SPONZ VIERN 2025

