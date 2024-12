Sanità Tà Tà 2025: la notte della Musica al Rione Sanità con Andrea Sannino, visite guidate e aperture notturne dei monumenti

ph Facebook Sanità TàTa

Per la notte di Sanità Tà Tà ci saranno alcuni dei migliori artisti della scena napoletana e nazionale tra cui Andrea Sannino per una notte di musica unica. Ma anche visite guidate e aperture notturne di importanti monumenti della zona

Grande festa Giovedì 2 Gennaio 2025 a Napoli al Rione Sanità che si trasformerà in un palco a cielo aperto, dove musica, arti e tradizione si incontreranno per una notte magica. In Piazza Sanità previsti tanti concerti e anche la partecipazione straordinaria di Andrea Sannino, voce e cuore di Napoli, autore del successo internazionale “Abbracciame”.

Per questa 7° edizione della bella notte di Sanità Tà Tà 2025 parteciperanno alcuni dei migliori artisti della scena napoletana e nazionale che si alterneranno sul palco per regalarci una notte unica!

Una grande festa della Musica con Andrea Sannino e tanti altri artisti

La Line up della serata al momento prevede la presenza di:

Dada’

Nico Desideri

Natale Galletta

Rico Femiano

Tommaso Primo

Peppoh

Lucky Salvadori

Romito

Silvia Uras

Tony King

Addolorata

I Ragazzi di Cioè

Fabrizio Mandara

Dolores Melodia feat Spaghetti Casanova & Dr. Nautilus (trio kaòs)

Stessy

Vincenzo Bles

El Say

Ezeeo

Gea

Gaiè

Gioz

Rayo

Milena Setola

Antonio Colursi

Stefano De Clemente

Perfettamentre

Chiodo Fisso

Presentano:

Davide Scafa

Barbaro Politi

Roberta Minervino

Gigio Rosa

SANITÀ TÀ TÀ 2025: una notte anche tra percorsi artistici e musicali

Per questa 7^ edizione di Sanità Ta Ta 2025 previste anche tante visite e aperture notturne di importanti monumenti della zona. In particolare:

Visite serali:

Catacombe di San Gaudioso & Basilica di Santa Maria della Sanità – Turni: 18:00, 19:00 – Prenota: tickets.catacombe.it

– Turni: 18:00, 19:00 – Prenota: tickets.catacombe.it Acquedotto Augusteo del Serino – 19:00-21:30 – €5 (minori 12, gratis) – WhatsApp: 328 1297472 – Info: associazioneverginisanita@gmail.com

– 19:00-21:30 – €5 (minori 12, gratis) – WhatsApp: 328 1297472 – Info: associazioneverginisanita@gmail.com Jago Museum – 10:00-14:00 | 15:00-20:00 – 8€ -10€ (residenti, disabili, under 18: gratis). Info:www.catacombenapoli.it

10:00-14:00 | 15:00-20:00 – 8€ -10€ (residenti, disabili, under 18: gratis). Info:www.catacombenapoli.it Casa Sanità. Memorie nel futuro – Ingresso gratuito – Maggiori informazioni casarionesanita@gmail.com www.napolinvita.com/casa-sanita

Il 2 gennaio 2025, durante la serata, sarà attivo un desk di MEDITERRANEA Saving Humans, equipaggio di terra di Napoli, per una Befana solidale.

Maggiori informazioni -7^ edizione di Sanità Ta Ta 2025

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.