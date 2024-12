Presepe Vivente Sorrento 2024-2025: ‘O Presepio nella Cattedrale

Ph Facebook Presepe Vivente Sorrento - Officina Solidale

Nel centro di Sorrento, nei giardini della Cattedrale di Sorrento, un bel presepe vivente con scene che richiamano l’antico presepe del Settecento napoletano

A Sorrento è stato inaugurato ‘O Presepio, una bella rappresentazione della Natività di Cristo che è stata allestita nei giardini della Cattedrale di Sorrento, nel centro della città. Per ‘O Presepio l’apertura al pubblico è prevista nei giorni 25, 28 e 30 Dicembre 2024 e poi ancora nei giorni 1, 2, 4, 5 e 6 Gennaio 2025, dalle ore 18 alle ore 21.

Un bell’evento realizzato dall’associazione Officina Solidale e dalla comunità parrocchiale che propongono un presepe vivente con scene che richiamano l’antico presepe del Settecento napoletano.

“A Sorrento, il tradizionale presepe vivente diventa non solo una rappresentazione della Natività, ma anche un’occasione per riscoprire la bellezza delle tradizioni e il valore della comunità. Le vie del borgo si animano di luci, colori e volti che raccontano una storia senza tempo, unendo passato e presente in un abbraccio di fede e speranza”

‘O Presepio è un evento previsto dal cartellone degli eventi natalizi curato dal Comune di Sorrento, Mi Illumino d’inverno

Presepe Vivente di Sorrento: ‘O Presepio nella Cattedrale

Quando: 25, 28, 30 dicembre 2024 e 1, 2, 4, 5, 6 gennaio 2025, dalle ore 18:00 alle 21:00.

Dove: Giardini della Cattedrale di Sorrento, centro città.

Biglietti: Ingresso libero. Donazioni volontarie ben accette.

Maggiori informazioni: Per dettagli, contatta il numero 3465317840 o scrivi a officinasolidalesorrento@gmail.com. ‘O Presepio: il presepe Vivente a Sorrento

