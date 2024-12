Concerto di Capodanno 2025: la Nuova Orchestra Scarlatti al Teatro Politeama

Mercoledì 1 gennaio 2025 alle ore 19:30, il Teatro Politeama di Napoli ospiterà il 29° Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti, un evento imperdibile per gli appassionati di musica classica e per chi desidera iniziare l’anno con stile.

La serata, intitolata “Napoli, Vienna e…”, propone un entusiasmante confronto musicale tra due grandi capitali della musica, Napoli e Vienna, offrendo al pubblico una selezione straordinaria di sinfonie, valzer, polke e tarantelle, spaziando da Rossini a Strauss. Il programma promette sorprese brillanti e un crescendo di ritmi e colori, perfetti per coinvolgere ed emozionare spettatori di ogni età.

A dirigere l’Orchestra ci sarà il giovane talento Nicola Colafelice, che guiderà i musicisti in un’esibizione memorabile.

Un evento unico nel cuore di Napoli

Il Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti è ormai un appuntamento tradizionale per Napoli, apprezzato sia dai residenti che dai turisti in visita. Quest’anno, con il patrocinio del Comune di Napoli, l’evento si svolgerà nella suggestiva cornice del Teatro Politeama, uno dei luoghi più iconici della città.

Il programma della serata prevede non solo celebri composizioni di Rossini e Strauss, ma anche brani che uniscono tradizione e innovazione, regalando al pubblico un’esperienza musicale indimenticabile.

Biglietti e informazioni utili

I biglietti per il Concerto di Capodanno sono disponibili:

Al botteghino del Teatro Augusteo (Piazzetta Duca d’Aosta, 263);

(Piazzetta Duca d’Aosta, 263); Presso il Teatro Politeama , a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo (salvo disponibilità);

, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo (salvo disponibilità); Online sui circuiti ufficiali di vendita.

Per maggiori dettagli, è possibile contattare la Nuova Orchestra Scarlatti al numero 081.2535984.

Perché partecipare al Concerto di Capodanno 2025

Non perdere l’opportunità di iniziare l’anno nuovo con un’esperienza musicale indimenticabile. Il Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti non è solo un evento di grande eleganza, ma anche un’occasione per immergersi nella bellezza della musica classica, tra le atmosfere magiche di Napoli e le tradizioni viennesi.

Prenota subito i tuoi biglietti e vivi la magia del primo giorno dell’anno al Teatro Politeama.

Dettagli dell’evento

Quando: Mercoledì 1 gennaio 2025, ore 19:30

Dove: Teatro Politeama, Via Monte di Dio 80, Napoli

Biglietti: Prezzi variabili, disponibili presso i botteghini ufficiali e online

Informazioni: Tel. 081.2535984

Il link per l’acquisto dei biglietti presente in questo articolo è affiliato. Ciò significa che potremmo ricevere una commissione se effettui un acquisto tramite questo link, senza costi aggiuntivi per te. Questa affiliazione ci aiuta a sostenere il nostro lavoro e a continuare a fornirti contenuti di qualità.