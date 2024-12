“Lo Schiaccianoci” al Teatro San Carlo: Natale 2024 tra magia e danza

Ph Luciano Romano - Facebook Teatro San Carlo

La Stagione di Danza 2024-2025 del Teatro di San Carlo di Napoli si apre con Lo schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij, Un grande classico di Natale al Massimo Napoletano

Atmosfera natalizia al Teatro di San Carlo di Napoli per il famosissimo balletto di Pëtr Il’ič Čajkovskij “Lo Schiaccianoci” che sarà nel Massimo Napoletano dal 20 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025. Il bel lavoro di Čajkovskij è di sicuro uno tra i più bei balletti di tutti i tempi.

Biglietti online per Lo Schiaccianoci al San Carlo Regalati un Natale magico con "Lo Schiaccianoci" al Teatro San Carlo di Napoli! Dal 20 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025, vivi uno spettacolo unico con Étoiles, solisti e l'Orchestra diretta da Matthew Rowe. Coreografie di Simone Valastro e costumi straordinari renderanno questa esperienza indimenticabile.

Le bellissime musiche del compositore russo hanno più di 120 anni e, durante questo periodo, sono state interpretate dai migliori ballerini al mondo in spettacoli sempre applauditissimi dal pubblico. E, come da tradizione, il Teatro San Carlo ripropone, tra Natale e l’inizio del nuovo anno, le magnifiche atmosfere del balletto del romantico compositore russo.

Lo Sciaccianoci è un balletto in due atti e tre scene tratto da un racconto di Ernst T.A.Hoffmann con musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij (op. 71), che seguì minuziosamente le indicazioni del coreografo Marius Petipa creando un’opera che ha sempre affascinato, e continua a affascinare, il pubblico di ogni età.

Fino al 3 gennaio 2025 al San Carlo lo Schiaccianoci torna con una nuova coreografia di Simone Valastro, già ballerino dell’Opéra de Paris, oggi coreografo di fama internazionale con i costumi di Giusi Giustino, le scene di Nicola Rubertelli e le luci di Valerio Tiberi.

Naturalmente sul palco ci saranno Étoiles, Solisti e Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo diretti da Clotilde Vayer mentre dirigerà l’Orchestra del Massimo napoletano Matthew Rowe per la prima volta al San Carlo. Alle repliche parteciperanno anche gli allievi della Scuola di Ballo, affidata sempre a Madame Vayer, e il Coro di Voci Bianche, diretto da Stefania Rinaldi.

Vivi “Lo Schiaccianoci” al Teatro San Carlo di Napoli – Natale 2024

