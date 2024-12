Alessandro Siani torna al Teatro Diana con “20 anni di Fiesta”: tutte le info

Alessandro Siani ritorna al Teatro Diana del Vomero sullo stesso palco dove si esibì con il suo primo spettacolo teatrale più di 20 anni fa: ed oggi l’artista lo presenta di nuovo ma riscritto per renderlo attuale e moderno, per rivivere le stesse emozioni con i suoi spettatori napoletani

Dal Il 25 dicembre al 12 gennaio 2025, al Teatro Diana del Vomero a Napoli ritorna Alessandro Siani con la sua straordinaria commedia “20 anni di Fiesta”. Uno spettacolo tutto nuovo, che Siani riporta al Diana sullo stesso palco dove si esibì nel 2003 con il suo primo spettacolo teatrale: e l’artista napoletano ha deciso di riscrivere quello spettacolo rendendolo attuale e moderno, per rivivere le stesse emozioni con i suoi spettatori napoletani.

“Sono felice di poter avere la possibilità di raccontare vent’anni di me, della mia carriera, lì dove tutto è iniziato” racconta Alessandro Siani. “Era il 2003 e per la prima volta concepii uno spettacolo non più da stand up comedy ma uno show teatrale più strutturato. Mi chiamavano “pazzo” quando per la prima volta toccai con il mio piede una tavola del palcoscenico. “Un linguaggio troppo popolare che non si addice alla logica del teatro” mi dissero. Inizialmente lo spettacolo fu accolto con scetticismo, ma nel giro di poche ore, non giorni, divenne un fenomeno che mi colse all’improvviso, uno tsunami di affetto che invase le strade, i vicoli, le piazze, salendo oltre Posillipo e conquistando l’Italia. Non potevo crederci!”

E oggi, nel 2024, dopo 20 anni Siani vuole festeggiare insieme al pubblico questo spettacolo riportato in una veste nuova senza tradirne però gli aspetti comici che lo avevano contraddistinto.

Come nel 2003 c’è la collaborazione di Francesco Albanese e Siani torna in quel teatro che lo ospitò 20 anni fa, “con intatta l’esplosione comica, il divertimento irriverente e la voglia di ricordare anche un periodo che ci vedeva sicuramente più giovani, spensierati e liberi da tante preoccupazioni”. Le musiche originali di Fiesta sono composte da Geolier.

E Siani dice ancora “Ci saranno sorprese, novità, ma assicuro che resterà intatta l’esplosione comica, il divertimento irriverente e la voglia di ricordare anche un periodo che ci vedeva sicuramente più giovani, spensierati e liberi da tante preoccupazioni. In poche parole FIESTA IS BACK… CIOÈ… È TURNAT’!!!””

Quando: Dal 25 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025, con spettacoli serali e repliche pomeridiane (orari variabili).

Dal 25 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025, con spettacoli serali e repliche pomeridiane (orari variabili). Dove: Teatro Diana, Via Luca Giordano 64, Vomero, Napoli.

Biglietti: Disponibili sui circuiti VivaTicket e TicketOne. Prezzi a partire da €30 (consultare i siti per dettagli e promozioni).

Disponibili sui circuiti e . Prezzi a partire da €30 (consultare i siti per dettagli e promozioni). Maggiori informazioni: Per dettagli sull’evento, visita il sito ufficiale del Teatro Diana o contatta direttamente la biglietteria.

