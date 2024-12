Sussurri al Museo Correale di Sorrento: la Visita-Spettacolo tra arte, storia e panorami mozzafiato

Scopri il fascino del Museo Correale con una visita itinerante tra arte, teatro e personaggi storici

Sabato 28 dicembre 2024, tra le suggestive sale del museo, avrete l’occasione di partecipare a una visita spettacolo itinerante che vi condurrà alla scoperta di storie affascinanti e personaggi leggendari legati a questo luogo straordinario.

“Sussurri al Museo Correale” è molto più di una semplice visita guidata: è un viaggio esperienziale che fonde teatro, arte e storia. Accompagnati da “anime vaganti” che prendono vita tra le opere d’arte, i mobili d’epoca e un panorama mozzafiato sul mare, sarete trasportati in un’epoca passata. Questi personaggi vi racconteranno le loro storie e vi guideranno attraverso le meraviglie custodite nel museo, rendendo ogni istante magico e coinvolgente.

Personaggi storici che prendono vita a Sorrento

Durante il percorso, incontrerete figure iconiche che hanno segnato la storia della villa appartenuta ai Correale. Tra di loro i fratelli Alfredo e Pompeo Correale, la principessa Angelica de’ Medici, la pittrice Artemisia Gentileschi, un affascinante biribissante del ‘700 e il celebre pittore Carlo Amalfi. Ogni personaggio vi regalerà un frammento di storia, svelando dettagli curiosi e poco noti sul museo e sui suoi tesori.

Il Museo Correale di Sorrento, con la sua posizione privilegiata a picco sul mare, è già di per sé un gioiello da visitare. “Sussurri al Museo Correale” ne esalta il fascino, trasformando una semplice visita in un’esperienza emozionante e immersiva. Potrete esplorare ambienti ricchi di storia, ammirare antichi suppellettili e dipinti straordinari, mentre le voci dei protagonisti vi trasportano in un’altra dimensione.

L’evento è aperto a tutti, ma la prenotazione è obbligatoria. Vi aspettano tre fasce orarie (17:30, 18:30 e 19:30) per un massimo coinvolgimento e comfort durante la visita. Il costo di partecipazione è di € 20 per gli adulti, con riduzioni per i bambini tra i 6 e i 10 anni (€ 10) e ingresso gratuito per i più piccoli fino a 5 anni.

Sussurri al Museo Correale di Sorrento: maggiori informazioni

