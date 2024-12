Natività a grandezza naturale in Piazza Municipio: un capolavoro Made in Napoli

Ph Facebook Comune di Napoli

In piazza del Municipio, a Napoli, una bellissima Natività a grandezza naturale realizzata dai Maestri artigiani di San Gregorio Armeno. La grande opera esposta dove c’era la “Venere degli Stracci” di Michelangelo Pistoletto e, ultimamente, l’opera di Gaetano Pesce

Fino al giorno 8 gennaio 2025 a Napoli, nella centralissima in piazza Municipio, sarà esposta “La Natività napoletana“. una grande opera dei Maestri artigiani di San Gregorio Armeno, una bellissima natività a grandezza naturale. L’opera è stata realizzata in collaborazione con i Maestri sarti dell’Associazione Le Mani di Napoli che hanno prodotto gli abiti e i Maestri Ceramisti che hanno realizzato le anfore e con la collaborazione anche degli artigiani del Borgo Orefici. Una grande e bellissima Natività tutta Made in Napoli che è stata posizionata dove fino a pochi giorni fa c’era la grande e particolare opera di Gaetano Pesce e, ancor prima era stata posizionata la grande “ Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto”.

Una grande e bellissima “Natività” a grandezza naturale

Fino all’8 gennaio, in Piazza Municipio, i napoletani ed i turisti potranno ammirare La Natività napoletana, la bella opera a grandezza naturale realizzata dai maestri artigiani dell’associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno. Una bellissima scena presepiale che si presenta come un biglietto da visita eccezionale della città ai migliaia di crocieristi che sbarcano al porto di Napoli e ai napoletani e turisti che affollano la centrale piazza napoletana che è vicina a Palazzo San Giacomo ed a Castel Nuovo conosciuto anche come Maschio Angioino.

Una bella opera che invoglia cittadini e turisti a visitare la bellissima zona di San Gregorio Armeno, patria dei pastori ma anche zona storica della città con tanti altri tesori da scoprire.

Maggiori informazioni – Comune di Napoli

