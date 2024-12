Stefano De Martino al Teatro Politeama di Napoli con “Meglio stasera. Quasi-one man show”

Fonte foto: Facebook Stefano De Martino

Stefano De Martino torna nella sua città con uno spettacolo unico nel suo genere. Dal 26 al 29 dicembre 2024, il noto artista napoletano calcherà il palco del Teatro Politeama di Napoli con “Meglio stasera. Quasi-one man show”, una serata all’insegna di ironia, emozioni e talento.

In “Meglio stasera”, Stefano De Martino apre il cuore al pubblico, raccontando con leggerezza e ironia il viaggio che lo ha portato dal suo quartiere d’infanzia ai grandi successi televisivi. Un percorso fatto di sacrifici e mille lavori, dal fruttivendolo al parcheggiatore, fino a diventare ballerino e conduttore di show di punta.

Ma non sarà solo. Sul palco, insieme a De Martino, ci saranno la straordinaria Disperata Erotica Band, un gruppo di otto orchestrali che regaleranno al pubblico virtuosismi musicali, mash-up e performance originali. A completare lo spettacolo, uno splendido corpo di ballo che accompagnerà l’artista nelle sue esibizioni danzanti.

Un mix perfetto di musica, ballo e comicità

Questo “Quasi-one man show” non è solo uno spettacolo, ma un viaggio emozionante tra gag esilaranti, monologhi umoristici e dialoghi diretti con il pubblico. Ogni serata sarà unica, grazie alle improvvisazioni di De Martino e alla sua capacità di coinvolgere gli spettatori in un’esperienza autentica e indimenticabile.

Se cerchi un evento che unisca risate, emozioni e grande intrattenimento, “Meglio stasera” è la scelta giusta.

Regala i biglietti per Natale: l’idea perfetta per sorprendere!

Sei in cerca di un regalo di Natale originale? I biglietti per “Meglio stasera” sono la soluzione perfetta per un dono last-minute che lascerà il segno.

Con prezzi a partire da 34,50€, puoi regalare un’esperienza unica da condividere con amici o familiari, per trascorrere insieme una serata di emozioni e divertimento. I biglietti sono disponibili su TicketOne o direttamente al botteghino del Teatro Politeama.

Non aspettare! I posti stanno per finire. Sorprendi chi ami con un regalo che trasforma il Natale in un momento speciale.

Informazioni utili

Quando: Dal 26 al 29 dicembre 2024 , spettacoli alle ore 21:00.

Dal , spettacoli alle ore 21:00. Dove: Teatro Politeama, Via Monte di Dio, 80 – Napoli.

Teatro Politeama, Via Monte di Dio, 80 – Napoli. Biglietti: Prezzi da 34,50€ . Acquistabili su TicketOne o al botteghino del teatro.#Linkaffiliato

Prezzi da . Acquistabili su o al botteghino del teatro.#Linkaffiliato Maggiori informazioni: Visita il sito ufficiale del Teatro Politeama o consulta la pagina dell’evento su TicketOne.

Non perdere l’occasione di vivere uno spettacolo che unisce talento, emozioni e la straordinaria energia di Stefano De Martino. Ti aspettiamo al Teatro Politeama per “Meglio stasera. Quasi-one man show”!

