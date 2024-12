Natale 2024 ed Epifania 2025 ad Amalfi | Programma Completo degli Eventi

Ph Facebook Comune di Amalfi

Un ricco programma di eventi natalizi si terrà ad Amalfi per la fine dell’anno e l’inizio del 2025, fino all’Epifania, promosso dall’Amministrazione Comunale. Di seguito il programma completo

Tantissimi eventi eccezionali avvolgeranno la città di Amalfi per la fine dell’anno e l’inizio del 2025 con tantissimi appuntamenti per tutte le fasce d’età. Non mancheranno cori gospel, la Fabbrica del Cioccolato, laboratori artistici per i bambini, mercatini di artigianato locale, concerti della rassegna InCanti d’Autore e una grande festa per il Capodanno della Costa d’Amalfi con un grande evento che si svolgerà su due piazze Piazza Duomo e Piazza Flavio Gioia con lo straordinario Biagio Izzo assieme alla Raoul Swing Orchestra e alla disco dance di Veronica Simioli con il suo “Spettacular Live”. E naturalmente non mancherà un suggestivo spettacolo dei fuochi pirotecnici sul mare. Tanti eventi da non perdere che proseguiranno fino all’Epifania.

Natale e Capodanno ad Amalfi 2024/25 – i prossimi eventi

Sabato 21 Dicembre

h 11:00 – 13:00 Amalfi – Museo della Carta – Laboratorio creativo per bambini La Letterina di Natale su Carta a Mano

h 16:30, Amalfi – Partenza da Valle dei Mulini – Le note della Zampogna in giro per la città

h 16:00 – 19:00, Amalfi – Parco la Pineta – Apertura de La Fabbrica di Cioccolato – Edizione di Natale – Per l’occasione, i fratelli Nicola e Andrea Pansa, titolari della storica pasticceria Pansa, offriranno una dimostrazione e una degustazione…. cioccolatosa! A cura di Spettacolando con la partecipazione e la collaborazione di Pasticceria Pansa

Domenica 22 Dicembre

h 10:00 – 13:00 e 16:00 – 19:00, Amalfi – Parco la Pineta- La Fabbrica di Cioccolato – Christmas Edition – A cura di Spettacolando

h 16.00, Amalfi – Parco la Pineta – Christmas Art Party a tema La Fabbrica di Cioccolato – All’interno del Villaggio a tema allestito in Pineta, un laboratorio artistico ispirato a Willy Wonka e alla Fabbrica di Cioccolato in compagnia di Naty. A cura de Il Mondo di Naty

h 16:30, Amalfi – Partenza da Valle dei Mulini – Le note della Zampogna in giro per la città

Lunedì 23 Dicembre

h 10:00 – 13:00 e 16:00 – 19:00, Amalfi – Parco la Pineta – La Fabbrica di Cioccolato – Edizione Natalizia A cura di Spettacolando

h 11.00, Pogerola – Colazione di Natale – Evento promosso dall’Associazione Pigellulae in collaborazione con …Ma Dove Vivono i Cartoni?

h 16.30, Amalfi – Biblioteca Comunale – Tavola rotonda in memoria di Andrea Cerenza su Studi e ricerche per la storia e ‘investimenti divulgativi della cultura’ per i giovani in territorio amalfitano: gli orizzonti della trasformazione culturale per una società dei valori. – A cura del Centro di Cultura e Storia Amalfitana

Martedì 24 Dicembre

h 05:00, Vettica – Chiesa di San Michele – Conclusione della Novena di Natale – Un momento di conviviale preghiera allietato dal tradizionale suono delle zampogne.

h 10:00 – 13:30, Amalfi – Parco la Pineta – La Fabbrica di Cioccolato – Christmas Edition – A cura di Spettacolando

h 11:00, Amalfi – Parco la Pineta – Arrivo di Babbo Natale

h 24:00 Amalfi – Cattedrale – Esposizione di Gesù Bambino e Santa Messa Pontificia di Mezzanotte

Mercoledì 25 Dicembre

h 16:00, Piazze di Tovere, Pogerola, Lone, Pastena e Vettica – Le note della Zampogna in giro per i villaggi di Amalfi

h 18:30, Amalfi – Cattedrale – Santa Messa Pontificia di Natale

Giovedì 26 Dicembre

h 16:00, Amalfi – Partenza da Valle dei Mulini ed Esibizione in Piazza della Bussola – Capodanno Folk Amalfitano – Sfilata ed Esibizione del Gruppo Folk Lone

h 19:00, Amalfi – Arsenale della Repubblica – Rassegna Musicale InCanti d’Autore – Mario Rosini Trio – Evento promosso dalla Pro Loco Amalfi Funduq

Venerdì 27 Dicembre

h 18:00, Amalfi – Cattedrale – Rassegna di cori polifonici Amalfi Canta il Natale – XXXI edizione – A cura dell’Ufficio per la Pastorale del Turismo e Tempo Libero

h 18:00, Vettica – Palazzetto Sportivo Ex Fondo fusco – Gran Tombolata Vettichese – A cura dell’Associazione S. Michele

Sabato 28 Dicembre

h 15:30, Amalfi – Partenza da Valle dei Mulini ed Esibizione in Piazza della Bussola – Capodanno Folk Amalfitano – Sfilata ed Esibizione del gruppo Gli Amici di Masaniello

h 16:30, Amalfi – Partenza da Valle dei Mulini ed Esibizione in Piazza della Bussola – Capodanno Folk Amalfitano – Sfilata ed Esibizione del Gruppo Folk Pogerolese

h 19:00, Amalfi – Arsenale della Repubblica – Rassegna Musicale InCanti d’Autore – Vincent Bohanan & Sound of Victory Gospel. Evento promosso dalla Pro Loco Amalfi Funduq

Domenica 29 Dicembre

h 16:30, Amalfi – Cattedrale di Amalfi – Celebrazione di apertura dell’Anno Giubilare

Lunedì 30 Dicembre

h 18:00, Amalfi – Cattedrale -Rassegna di cori polifonici Amalfi Canta il Natale – XXXI edizione – A cura dell’Ufficio per la Pastorale del Turismo e Tempo Libero

Martedì 31 Dicembre

h 15:00, Amalfi – Piazza Duomo – #NYEAMALFI – Il Capodanno della Costa d’Amalfi – Happy Music Selection con vinile di Dj Eddie J Warner

h 18:00, Amalfi – Cattedrale – Santa Messa e canto del Te Deum

h 22: 30, Amalfi – Piazza Flavio Gioia – #NYEAMALFI – Il Capodanno della Costa d’Amalfi L’attesa della Mezzanotte più lunga dell’anno. Con Biagio Izzo e il gruppo folk amalfitano ‘O Guagliunciello

h 00:00, Amalfi – Spettacolo di fuochi pirotecnici – Lo spettacolo pirotecnico è a cura della premiata ditta Pirotecnica Cav. Vincenzo Senatore e figli

h 00:30, Amalfi – Piazza Duomo – #NYEAMALFI – Il Capodanno della Costa d’Amalfi – Ad aprire la serata il tradizionale canto del Gruppo Folk O’ Guagliunciello e subito a seguire il live show di Roul, storico speaker di Radio Kiss Kiss, con la sua Raoul Swing Orchestra, A seguire spazio alla dance music con Veronica Simioli e il suo Spettacular Live Show. Uno spettacolo travolgente per salutare alla grande l’arrivo del nuovo anno. In collaborazione con Amalfi Eventi

Mercoledì 1 Gennaio

h 12:00, Amalfi – Arsenale della Repubblica – Gran Concerto di Capodanno della SCS International Harmonia Chamber Orchestra – In collaborazione con la Società Concerti di Sorrento

h 15:15 – 16.45, Amalfi – Partenza sfilata da Via Cardinale Marino del Giudice ed Esibizione in Piazza Duomo – Capodanno Folk Amalfitano – Sfilata ed Esibizione del gruppo Gli Amici di Masaniello

h 16:30 – 18.00, Amalfi – Partenza sfilata da Via Cardinale Marino del Giudice ed Esibizione in Piazza Duomo – Capodanno Folk Amalfitano – Sfilata ed Esibizione del Gruppo Folk Pogerolese

h 18:30, Amalfi – Cattedrale – Santa Messa Pontificale

h 19:30, – 21.00, Amalfi – Partenza sfilata da Via Cardinale Marino del Giudice ed Esibizione in Piazza Duomo – Capodanno Folk Amalfitano – Sfilata ed Esibizione del gruppo O’ Guagliunciello

Giovedì 2 Gennaio

h 15:15 – 16.45, Amalfi – Partenza sfilata da Via Cardinale Marino del Giudice ed Esibizione in Piazza Duomo – Capodanno Folk Amalfitano – Sfilata ed Esibizione del Gruppo Folk Atrani

h 16:30 – 18.00, Amalfi – Partenza sfilata da Via Cardinale Marino del Giudice ed Esibizione in Piazza Duomo – Capodanno Folk Amalfitano – Sfilata ed Esibizione del Gruppo Folk Lone

Venerdì 3 Gennaio

h 18:00, Vettica – Palazzetto Sportivo Ex Fondo fusco – Gran Tombolata Vettichese – La Tombolata sarà intervallata dalla VI Ed. de La Zeppola del Villaggio, il concorso gastronomico all’insegna del gusto e della tradizione.A cura dell’Associazione S. Michele

Sabato 4 Gennaio

h 18:00, Vettica – Palazzetto Sportivo Ex Fondo fusco – Spettacolo per Famiglie La Befana e la Strega Gondrana A cura della compagnia La Mansarda – Teatro dell’Orco

Domenica 5 Gennaio

h 19:00, Amalfi – Arsenale della Repubblica – Rassegna Musicale InCanti d’Autore – La Tombola dei Fantasmi – Con: Marianita Carfora, Andrea De Rosa, Marco Palumbo, Peppe Papa. Drammaturgia e regia: Annamaria Russo

Lunedì 6 Gennaio

h 11:30, Amalfi – Partenza da Valle dei Mulini – Tradizionale corteo dei Pastorelli accompagnato dagli zampognari

h 16:30, Amalfi – Partenza da Valle dei Mulini ed esibizione in Piazza della Bussola – Capodanno Folk Amalfitano – Sfilata ed Esibizione del gruppo O’ Guagliunciello

h 18:30, Amalfi – Cattedrale – Santa Messa Pontificia

Maggiori informazioni – Comune di Amalfi

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.