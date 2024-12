Natali senza confini: a Napoli spettacoli e laboratori gratuiti per Bambini

Foto Facebook di Magazzini di Fine Millennio

Una bella rassegna gratuita che propone spettacoli e laboratori per bambini e ragazzi presso il teatro Il Piccolo di Piazzale Tecchio a Fuorigrotta sui temi della nascita e della rinascita

A Napoli da mercoledì 18 a lunedì 30 dicembre 2024 si terrà “Natali senza confini”, una rassegna gratuita che propone spettacoli e laboratori per bambini e ragazzi presso il teatro Il Piccolo di Piazzale Tecchio a Fuorigrotta. L’evento è incluso nel programma di “Altri Natali”, la rassegna promossa dal Comune di Napoli per il Natale in città.

Un evento interessante che abbraccia i temi di nascita e rinascita come trasformazione e metamorfosi, concentrandole sul coinvolgimento di bambini e ragazzi e declinandole sia negli spettacoli che negli otto laboratori dedicati alla musica antica e moderna, al teatro e alle sue storie, al movimento nel teatro-danza, alla costruzione di pupazzi e burattini con materiali di riciclo per il teatro di figura. Si creano, così, occasioni d’incontro attorno ad attività di generi diversificati, capaci di innovare, divertire e comunicare contenuti del tempo in cui viviamo, che del Natale mantiene l’atmosfera di comunione e rinnovamento.

L’attività è realizzata dalla Cooperativa del teatro Magazzini di Fine Millennio con la direzione artistica di Salvatore Cipolletta. Gli spettacoli e i laboratori sono ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili e gli eventi si terranno al Teatro Il Piccolo in Piazzale Vincenzo Tecchio, 3.

Gli spettacoli di Natali senza confini 2024

18 dicembre 2024, ore 20:00 – Stella Splendens, concerto con Alessandro De Carolis

23 dicembre 2024, ore 20:30 – Mascherata universale, spettacolo teatrale di Michele Monetta

26 dicembre 2024, ore 18:00 – Shake Up Christmas – Risveglia la felicità, musical di Fabrizio Miano

26 dicembre 2024, ore 20:30 – Shake Up Christmas – Risveglia la felicità, musical di Fabrizio Miano

27 dicembre 2024, ore 20:30 – Io vengo dalla luna – Storie di nascita e rinascita, spettacolo di Cristina Recupito

28 dicembre 2024, ore 20:30 – La bottega della Befana, spettacolo teatrale di Maurizio Stammati

29 dicembre 2024, ore 20:30 – La gatta senza gli stivali, spettacolo di teatro di figura di Fioravante Rea

I laboratori per bambini sempre al Teatro Il Piccolo

18 dicembre 2024, ore 16:00 – Stella Splendens, laboratorio di musica con Alessandro De Carolis Età consigliata: 8-13 anni

27, 28, 29 e 30 dicembre 2024, ore 9:30 – A Natale può essere primavera?, laboratorio di racconti e teatro-danza con Alessandra Petitti e Giovanna Mayer Età consigliata: 5-10 anni

27 dicembre 2024, ore 16:00 – Io vengo dalla luna, laboratorio di teatro con Cristina Recupito e Igor Canto Età consigliata: 6-10 anni

28 dicembre 2024, ore 16:00 – Vita Nova, laboratorio di teatro di figura con Maurizio Stammati Età consigliata: 6-10 anni

29 dicembre 2024, ore 16:30 – Laboratorio di costruzione di burattini a stecca e pupazzi con Fioravanti Rea Età consigliata: da 7 anni in su

“Natali senza confini” al Teatro Il Piccolo di Fuorigrotta

Quando: Dal 18 al 30 dicembre 2024

Teatro Il Piccolo, Piazzale Vincenzo Tecchio, 3, Fuorigrotta, Napoli

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Telefono: 320.2166484 / 348.7793821

Maggiori informazioni: Comune di Napoli

