Il Sogno del Pittore: una mostra sulla pittura dell’Ottocento Napoletano alla Casina Vanvitelliana

Un viaggio straordinario tra capolavori d’arte nella cornice unica del Lago Fusaro.

La Casina Vanvitelliana, incantevole architettura settecentesca sulle acque del Lago Fusaro, si prepara a diventare il cuore pulsante dell’arte napoletana dell’Ottocento. Dal 17 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025, la mostra “Il sogno del pittore” offrirà ai visitatori un viaggio straordinario tra capolavori celebri e tesori meno noti, in un evento unico nel suo genere.

Curata dal Professor Pasquale Lettieri, storico e critico d’arte di fama, l’esposizione propone un percorso che intreccia tradizione e modernità. Attraverso opere provenienti da collezioni pubbliche e private, saranno esposti i capolavori di artisti come Gigante, Morelli, Toma, Palizzi, Gemito e Pitloo, nonché esponenti della Scuola di Posillipo e di Resina. I visitatori potranno esplorare scene di vita quotidiana, paesaggi mozzafiato e ritratti dal profondo impatto emotivo, vivendo un’esperienza immersiva nell’epoca.

L’Ottocento napoletano è noto per l’uso magistrale della luce e del colore, elementi che saranno al centro del percorso espositivo. La mostra si sviluppa in sezioni tematiche che raccontano il Romanticismo, con il suo fascino malinconico, e il Verismo, che immortalava con acuto realismo la vita popolare. Un tributo al legame degli artisti con il paesaggio campano, reso attraverso pennellate vibranti e poetiche.

Eventi collaterali e approfondimenti

Non solo arte: “Il sogno del pittore” è accompagnato da un ricco programma di eventi collaterali. Conferenze, laboratori didattici e visite guidate permetteranno di approfondire i temi dell’esposizione, rendendo la mostra un appuntamento imperdibile per adulti e bambini. L’inaugurazione del 17 dicembre prevede un’anteprima esclusiva per stampa e ospiti istituzionali, seguita da un’apertura straordinaria per il pubblico.

Il sogno del Pittore alla Casina Vanvitelliana: maggiori informazioni

Quando: 17 dicembre 2024 – 31 gennaio 2025

17 dicembre 2024 – 31 gennaio 2025 Orari: Dal venerdì alla domenica, 10:00 – 23:00 (ultimo ingresso ore 22:00)

Dal venerdì alla domenica, 10:00 – 23:00 (ultimo ingresso ore 22:00) Dove: Casina Vanvitelliana, Bacoli (NA)

Casina Vanvitelliana, Bacoli (NA) Prezzo biglietto: Intero €5, gratuito per bambini sotto i 10 anni

Intero €5, gratuito per bambini sotto i 10 anni Contatti e informazioni: Sito web: www.casina-vanvitelliana.it | Email: info@casina-vanvitelliana.it

