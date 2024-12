Sorrento Jazz Festival 2024: 25ª Edizione con Concerti Gratuiti da Non Perdere

© Napoli da Vivere

Ben 25 edizioni per il Sorrento Jazz uno degli eventi musicali più amati della penisola sorrentina che, anche quest’anno, propone concerti gratuiti con importanti esponenti del jazz nazionale e internazionale come Danilo Rea, Javier Girotto, i Fratelli Caponi e Gegé Teleforo che si esibiranno nel Teatro Tasso

Dal 16 al 19 dicembre 2024 al Teatro Tasso di Sorrento si terrà la 25ª edizione del Festival Internazionale “Sorrento Jazz Festival” Circuito Penisola Sorrentina Festival. L’evento prevede l’ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Il Sorrento Jazz è uno degli eventi musicali più amati della penisola sorrentina, e si svolge nell’ambito dei tanti eventi natalizi organizzati dal Comune di Sorrento per Mi illumino d’Inverno. Il Sorrento Jazz Festival è un appuntamento imperdibile per celebrare un quarto di secolo di grande jazz e per la sua 25ª edizione, sarà ospitato nella suggestiva cornice del Teatro Tasso. Un bell’evento che ha contribuito a rendere Sorrento un punto di riferimento per gli amanti del jazz.

I quattro concerti del Sorrento Jazz Festival 2024

Anche quest’anno il Sorrento Jazz Festival presenta 4 concerti da non perdere con importanti esponenti del jazz nazionale e internazionale come Danilo Rea, Javier Girotto i Fratelli Caponi e Gegé Teleforo che si esibiranno al Teatro Tasso con i concerti che avranno inizio alle 19:30.

In particolare:

16 dicembre 2024 – Quintetto dei Fratelli Caponi

17 dicembre 2024 – Javier Girotto in Aires Tango

18 dicembre 2024 – Danilo Rea solo Pianoforte

19 dicembre 2024 – Gegé Teleforo & Big Mama Legacy

Sorrento Jazz 25 Edizione – dove la tradizione incontra l’innovazione musicale.

