Natale in Abbazia a Mercogliano con tanti eventi presso la splendida Abbazia del Loreto

Tanti giorni di festa nell’abbazia di Mercogliano con concerti, spettacoli, degustazioni, laboratori per bambini, visite guidate ad aperture straordinarie, ma anche degustazioni di prodotti tipici locali della tradizione monastica

Dal 19 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 a Mercogliano, vicino Avellino si terrà la grande festa del “Natale in Abbazia”, con tanti eventi presso la splendida Abbazia del Loreto, tra concerti, visite guidate alle stanze del Palazzo, momenti di intrattenimento per grandi e piccini e degustazioni di prodotti della tradizione natalizia irpina.

Ed oltre ai concerti, spettacoli, degustazioni, laboratori per bambini, visite guidate, aperture straordinarie, degustazioni di prodotti tipici, non mancherà la premiazione del concorso “Le avventure di William e il lupo” e tanto altro Nello splendido Palazzo Abbaziale di Loreto, che aprirà le sue porte per accoglierci, troveremo una magica atmosfera natalizia.

Il programma di Natale in Abbazia 2024

Giovedi 19 Dicembre – ore 19.30 – Natale al teatro d’opera – Concerto Trio Voci e Pianoforte a cura dell’Associazione Sannio Arte e Cultura – Alla scoperta dell’Anthemis nell’Antica Farmacia e degustazione prodotti dolciari DG3 DOLCIARIA

Venerdi 20 Dicembre – dalle ore 17.30 – Laboratorio natalizio creativo per bambini e zucchero filato a cura di Mariagrazia Carbone e Paola Dello Russo

Venerdi 20 Dicembre – ore 18.00 – Visite guidate alle sale del Palazzo su prenotazione*

Venerdi 20 Dicembre – ore 19.00 – Spettacolo per bambini Fata Sisina bubble show – a cura di Nientedimeno Unconventional

Venerdi 20 Dicembre – ore 19.30 – Christmas Jazzy notes – Concerto Jazz a cura di Marina Elizabeth Caputo 4tet –

Venerdi 20 Dicembre – Degustazione del Pellegrino – a cura della COLDIRETTI AVELLINO

Sabato 21 Dicembre – Santuario di Montevergine – ore 10.30 – Concerto di Natale – Orchestra e coro del Partenio – allievi dell’I.C. Mercogliano e dell’Istituto

Sabato 21 Dicembre – ore 18.00 – Maria SS.di Montevergine – Visite guidate alle sale del Palazzo su prenotazione*

Sabato 21 Dicembre – ore 19.30 – Spettacolo per bambini Mago Maximilian – a cura di Nientedimeno Unconventional

Sabato 21 Dicembre – ore 20.00 – Dalla Canzone classica napoletana – alle armonie del Natale – a cura dell’Associazione Sannio Arte e Cultura

Sabato 21 Dicembre – Alla scoperta dell’Amaro nell’Antica Farmacia Oliviero – e degustazione prodotti dolciari AZIENDE OLIVIERO & DAOLI srl

Domenica 22 Dicembre – ore 10.00-12.30 – Apertura straordinaria della Fabbrica dei liquori benedettini Visite guidate su prenotazione*

Domenica 22 Dicembre – ore 11.45 – Trio Arcadia e Soprano – GRAN LIQUORE – a cura dell’Associazione Sannio Arte e Cultura

Domenica 22 Dicembre – Alla scoperta dell’Antisetta nell’Antica Farmacia – con degustazione di prodotti dolciari e prodotti da forno locali

Domenica 22 Dicembre – Il Mercatino della Domenica – Edizione Natale Domenica mattina stand di prodotti tipici enogastronomici a cura della COLDIRETTI AVELLINO

Domenica 22 Dicembre – ore 17.00 – Visite guidate alle sale del Palazzo su prenotazione*

Domenica 22 Dicembre – ore 19.00 – Spettacolo per bambini Il Piccolo Principe – a cura di Compagnia Idea Live

Domenica 22 Dicembre – ore 20.00 – Canto di Natale del coro Concordia Discors Aps

Domenica 22 Dicembre – A Degustazione “Irpino Natale, piatti della tradizione” – a cura di AGAPE’ LOUNGE & BISTROT OLIVIERO – Alla scoperta dei Grandi Liquori Benedettini con degustazione dei prodotti dolciari AZIENDE OLIVIERO & DAOLI srl

Domenica 5 Gennaio – ore 17.00 – Concerto “Nasce la speranza” – a cura dell’Istituto Maria SS. di Montevergine

Domenica 5 Gennaio – ore 18.00-18.30-19.00-19.30-20.00 Visite guidate alle sale del Palazzoa cura del FAI Avellino su prenotazione all’ e-mail avellino@faigiovani.fondoambiente.it

Domenica 5 Gennaio – ore 18.00 – Cerimonia di premiazione concorso scuole “Le avventure di William e il lupo”

Prenotazione obbligatoria per le visite guidate e altre informazioni

Puoi inviare un messaggio whatsapp oppure telefonare al numero 0825 454592 dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Per le visite del 5 Gennaio inviare una mail a avellino@faigiovani.fondoambiente.it

Per raggiungere il Palazzo sarà possibile utilizzare esclusivamente le navette gratuite messe a disposizione da Air Campania con partenze dalla piscina comunale e dal parcheggio Giubileo2000

Giovedì 19 dicembre partenza dalle ore 18.30 (partenza ogni mezz’ora)

Venerdì 20 e sabato 21 dicembre partenza dalle ore 17.30 (partenza ogni mezz’ora)

Domenica 22 dicembre partenza dalle ore 10.00 (partenza ogni mezz’ora)

Domenica 05 gennaio partenza dalle ore 16.30 (partenza ogni mezz’ora)

Maggiori informazioni – Natale in Abbazia 2024

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.