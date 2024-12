Natale 2024 in Costiera: Scopri il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana

Il grande festival che allieta le serate estive sui monti Lattari viene proposto anche in versione natalizia con tanti eventi e appuntamenti per tutte le età per immergersi nella magia del Natale

Grande novità per il Natale 2024 ad Agerola, la bella località turistica sui Monti Lattari vicino Napoli. Dal 15 dicembre 2024 all’11 gennaio 2025 ci sarà l’edizione natalizia del Festival dell’Alta Costiera Amalfitana, Agerola Sui Sentieri degli Dei. Il grande festival dell’estate promosso dal Comune e dalla Pro Loco Agerola viene presentato anche in versione natalizia con tanti eventi e appuntamenti per tutte le età per immergersi nella magia delle festività natalizie.

Non mancheranno spazi per più piccoli con 14 giornate di eventi itineranti tra Villaggi di Babbo Natale, Giochi sotto l’Albero. Teatrino delle Marionette, la Casetta di Babbo Natale e tanto altro. E poi Giornate della Montagna, il Presepe Vivente, gli spettacoli musicali e la grande festa della Befana.

Di seguito il programma del festival con gli eventi di dicembre e gennaio e poi il programma del Natale dei bimbi che sarà itinerante tra le varie frazioni.

Festival dell’Alta Costiera Amalfitana

Dicembre 2024

Domenica 15 – h 15.00 │ Campeggio Beata Solitudo – Il Villaggio di Babbo Natale – a cura della Parrocchia SS. Annunziata e Oratorio Giovanni Paolo II

h 15.00 │ Campeggio Beata Solitudo – a cura della Parrocchia SS. Annunziata e Oratorio Giovanni Paolo II martedì 17 – h 19.30 │Chiesa SS. Annunziata, San Lazzaro – Concerto Happy Christmas a cura dell’Associazione musicale Lunarmonica

h 19.30 │Chiesa SS. Annunziata, San Lazzaro – a cura dell’Associazione musicale Lunarmonica venerdi’ 20 – Le Giornate della Montagna – Attività di trekking – climbing – mountain biking educazione ambientale – sicurezza in montagna – Info e prenotazioni Proloco di Agerola 0818791064

Attività di trekking – climbing – mountain biking educazione ambientale – sicurezza in montagna – Info e prenotazioni Proloco di Agerola 0818791064 Sabato 21 – Le Giornate della montagna III Edizione – Solstizio di inverno al Sentiero degli Dei – con la partecipazione di Lino Zani , conduttore – Linea Verde Sentieri – h 19.00 │Chiesa San Pietro Apostolo, Pianillo – Presentazione del libro “Era Santo, era uomo. Il volto privato di papa Wojtyla” di Lino Zani con Marilù Simoneschi. Casa editrice Mondadori

con la partecipazione di , conduttore – Linea Verde Sentieri – h 19.00 │Chiesa San Pietro Apostolo, Pianillo – con Marilù Simoneschi. Casa editrice Mondadori Domenica 22 – Le Giornate della Montagna – Attività di trekking – climbing – mountain biking educazione ambientale – sicurezza in montagna – info e prenotazioni Proloco di Agerola 0818791064 proagerola.it

Attività di trekking – climbing – mountain biking educazione ambientale – sicurezza in montagna – info e prenotazioni Proloco di Agerola 0818791064 proagerola.it Domenica 22 – h 15.00 │Piazza Paolo Capasso, Bomerano – Amicizia sotto l’Albero – mercatini natalizi, animazione per bambini a cura dei gruppi parrocchiali della Parrocchia San Matteo Apostolo

h 15.00 │Piazza Paolo Capasso, Bomerano – – mercatini natalizi, animazione per bambini a cura dei gruppi parrocchiali della Parrocchia San Matteo Apostolo Domenica 22 h 19.00 │ Chiesa San Nicola di Bari, Ponte – Tombolata per grandi e bambini a cura della Parrocchia San Nicola di Bari

h 19.00 │ Chiesa San Nicola di Bari, Ponte – a cura della Parrocchia San Nicola di Bari Lunedì 23 – h 19.00 │Piazza Paolo Capasso, Bomerano – Arrivo della Luce di Betlemme e distribuzione alle associazioni del paese dei canti per la Pace a cura del gruppo Scout AGEROLA 1

h 19.00 │Piazza Paolo Capasso, Bomerano – a cura del gruppo Scout AGEROLA 1 Venerdì 25 – h 19.00 │Chiesa San Matteo Apostolo, Bomerano – Gruppo Bandistico Città di Agerola – in Gran Concerto di Natale

h 19.00 │Chiesa San Matteo Apostolo, Bomerano – Giovedì 26 – h 17.00 │ Campora – XXXVI edizione Presepe Vivente – Il più antico Presepe Vivente in stile napoletano nel più antico borgo di Agerola – a cura della Parrocchia San Martino Vescovo

h 17.00 │ Campora – Il più antico Presepe Vivente in stile napoletano nel più antico borgo di Agerola – a cura della Parrocchia San Martino Vescovo Sabato 28 – h 17.00 │ Campora – XXXVI edizione Presepe Vivente – Il più antico Presepe Vivente in stile napoletano nel più antico borgo di Agerola – a cura della Parrocchia San Martino Vescovo

h 17.00 │ Campora – Il più antico Presepe Vivente in stile napoletano nel più antico borgo di Agerola – a cura della Parrocchia San Martino Vescovo Domenica 29 – h 17.00 │ Campora – XXXVI edizione Presepe Vivente – Il più antico Presepe Vivente in stile napoletano nel più antico borgo di Agerola a cura della Parrocchia San Martino Vescovo

h 17.00 │ Campora – Il più antico Presepe Vivente in stile napoletano nel più antico borgo di Agerola a cura della Parrocchia San Martino Vescovo Lunedì 30 – h 18.00 │ Chiesa Santa Maria La Manna, Santa Maria – Concerto musicale natalizio e tradizionale zeppolata a cura del comitato festa Santa Maria La Manna

h 18.00 │ Chiesa Santa Maria La Manna, Santa Maria – e tradizionale zeppolata a cura del comitato festa Santa Maria La Manna Martedì 31 – h 15.00 │ Ponte – Campora – San Lazzaro – Gruppo Folk Città di Agerola in Aspettando il Capodanno –

h 15.00 │ Ponte – Campora – San Lazzaro – Martedì 31 h 00.00 │ Piazza Generale Avitabile, San Lazzaro – Capodanno in Piazza

Dj Vinz – vocalist Raffaele Modugno – Dj’s resident

Gennaio 2025

MERCOLEDÌ 1 – h 15.00 │ Traforo – Santa Maria – Pianillo – Gruppo Folk Città di Agerola in Aspettando il Capodanno – h 18.00 │Piazza Paolo Capasso, Bomerano – Gruppo Folk Città di Agerola -in concerto di Capodanno

h 15.00 │ Traforo – Santa Maria – Pianillo – h 18.00 │Piazza Paolo Capasso, Bomerano – GIOVEDÌ 2 – h 17.00 │ Campora – XXXVI edizione Presepe Vivente – Il più antico Presepe Vivente in stile napoletano nel più antico borgo di Agerola – a cura della Parrocchia San Martino Vescovo

h 17.00 │ Campora – Il più antico Presepe Vivente in stile napoletano nel più antico borgo di Agerola – a cura della Parrocchia San Martino Vescovo SABATO 4 – h 15.00 │ Piazzale San Pietro Apostolo, Pianillo – La Befana Azzurra – a cura dell’Associazione Club Napoli – h 17.00 │ Campora – XXXVI edizione Presepe Vivente Il più antico Presepe Vivente in stile napoletano nel più antico borgo di Agerola – a cura della Parrocchia San Martino Vescovo

h 15.00 │ Piazzale San Pietro Apostolo, Pianillo – a cura dell’Associazione Club Napoli – h 17.00 │ Campora – Il più antico Presepe Vivente in stile napoletano nel più antico borgo di Agerola – a cura della Parrocchia San Martino Vescovo DOMENICA 5 – h 15:00 │San Lazzaro – “A notte d’a’ Stella” – edizione 2025 – a cura del gruppo “Amici della Stella Agerola”

h 15:00 │San Lazzaro – a cura del gruppo “Amici della Stella Agerola” LUNEDÌ 6 – h 15.00 │ Campus Principe di Napoli Befana Fratres e animazione per bambini a cura del Gruppo Fratres di Agerola

h 15.00 │ Campus Principe di Napoli a cura del Gruppo Fratres di Agerola SABATO 11 – h 18.00 │Parrocchia San Pietro Apostolo, Pianillo – Gli Incanto in Pellegrini di Speranza Concerto Polifonico a cura del comitato festa Sant’Antonio Abate

IL NATALE DEI BIMBI

Il villaggio di Babbo Natale

Casetta di Babbo Natale – arco natalizio – gonfiabili di intrattenimento – teatrino delle marionette – Babbo Natale e i suoi amici di Natale – mascotte Disney – postazione “consegna la lettera a Babbo Natale” – truccabimbi – giochi di gruppo e baby dance – pop corn e zucchero filato

dalle ore 10.00 alle ore 13.00

7 dicembre │ Parco Colonia Montana, San Lazzaro

14 dicembre │Piazzale San Pietro Apostolo, Pianillo

23 dicembre │Piazzetta Madonnina del Forestiero, Bomerano

24 dicembre │Parco Colonia Montana, San Lazzaro

29 dicembre │Piazza XXIV Maggio, Campora

6 gennaio │ Piazzetta Madonnina del Forestiero, Bomerano

Giochi sotto l’albero

Animazioni in piazza, manipolazione di palloncini, truccabimbi, giochi di gruppo e baby dance

dalle ore 10.00 alle ore 13.00

8 dicembre │ Piazza Paolo Capasso, Bomerano

15 dicembre │Piazza Generale Avitabile, San Lazzaro

22 dicembre h 15.00 │Piazza Paolo Capasso, Bomerano

28 dicembre │Piazzale San Pietro Apostolo, Pianillo

3 gennaio │Piazza Generale Avitabile, San Lazzaro

5 gennaio │Piazza XXIV Maggio, Campora

L’evento è a Cura del Comune di Agerola – Ultimo aggiornamento: 12-12-2024

Maggiori informazioni – Comune di Agerola – Festival dell’Alta Costiera Amalfitana

