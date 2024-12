Melodie nelle Serre: un Evento tra Storia, Musica e Natura nelle Serre di Graefer della Reggia di Caserta

Un Concerto esclusivo all’interno della Serra di Graefer della Reggia di Caserta

Domenica 22 dicembre 2024, le Serre di Graefer del Giardino Inglese della Reggia di Caserta accoglieranno, al coperto, un concerto dove l’arte del violino si intreccia alla magia di un luogo storico senza eguali.

Le Serre di Graefer, con la loro architettura raffinata e la vegetazione lussureggiante, rappresentano una location d’eccezione per questo appuntamento musicale. Sarà la Serra Moderna ad ospitare al loro interno la performance esclusiva del violinista campano Guido Esposito, che condurrà il pubblico attraverso un emozionante viaggio musicale, arricchito da aneddoti e storie legate alle composizioni eseguite. La sua maestria nell’interpretazione delle opere classiche promette di emozionare e coinvolgere non solo gli appassionati del genere, ma anche chi si avvicina per la prima volta alla musica classica. Attraverso un repertorio selezionato, il pubblico verrà condotto in un viaggio musicale unico, tra capolavori senza tempo e scoperta.

L’evento di NOMEA offre due turni di partecipazione, rispettivamente alle 10:30 e alle 12:00, garantendo un’atmosfera raccolta e intima, ideale per apprezzare al meglio ogni nota e ogni sfumatura sonora.

Non solo un concerto, ma anche una mostra nel Giardino del Re

Oltre alla musica, l’evento sarà arricchito dalla mostra Nel Giardino del Re, una sequenza di opere di Danilo Amborsino, curata da Alessandra Pacelli. I dipinti, ispirati alla natura, ampliano l’esperienza immersiva, creando un dialogo perfetto tra arte visiva e paesaggio circostante. Una celebrazione della bellezza che unisce passato e presente in un luogo straordinario.

I posti disponibili sono limitati per garantire a tutti i partecipanti un’esperienza esclusiva. Il biglietto, del costo di 11 €, è acquistabile solo online al link dedicato. Si ricorda che il ticket per il concerto non include l’accesso al Giardino Inglese, per il quale è necessario acquistare un biglietto separato.

Per raggiungere le Serre di Graefer, si consiglia di seguire il percorso segnalato all’interno del Giardino Inglese. È disponibile anche un servizio navetta, a pagamento, per facilitare gli spostamenti.

Una Mattinata nelle Serra di Graefer della Reggia di Caserta

