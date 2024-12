Un mese di festa a Napoli al Teatro dei Piccoli con spettacoli ed eventi per bambini e famiglie

Ph Teatro dei Piccoli - Luisa Pinto

Tanti spettacoli di musica, teatro dal vivo e grande cinema d’autore per l’infanzia fino all’epifania a Napoli al Teatro dei Piccoli nella mostra d’Oltremare con ben nove giornate con tanti eventi da non perdere per i bambini e le loro famiglie

Pronto un ricco programma di spettacoli ed eventi a Napoli al Teatro dei Piccoli nella mostra d’Oltremare con ben nove giornate fino a lunedì 6 gennaio 2025, con tanti eventi da non perdere per i bambini e le loro famiglie. Previsti spettacoli di musica e teatro dal vivo e anche il grande cinema d’autore per l’infanzia.

Una bella programmazione artistica natalizia adatta a tutti, a partire dai 3 anni, ideata e organizzata sempre da Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto Sonora.

Il programma degli eventi nel periodo di Natale al Teatro dei Piccoli

Dall’8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 ci saranno nove giornate di spettacoli, performance dal vivo e proiezioni di cinema d’animazione per bambini e famiglie. Di seguito il programma:

Domenica 8 dicembre (ore 11) – SCHIACCIANOCI SWING , un concerto teatrale di Bottega degli Apocrifi (Foggia) un ingegnoso miscuglio di performance musicale e teatro fisico ispirato allo Schiaccianoci di Hoffmann e all’opera musicale di Tchaikovsky.

Biglietti € 9 (per tutti dai 3 anni). Ingresso al Teatro da Viale Usodimare (pedonale) o da Via Terracina (parcheggio in convenzione Quick Parking). Disponibile una speciale CARD FAMIGLIE a 5 o a 10 ingressi per raggiungerci a teatro tutto l’anno

La prenotazione è sempre consigliata – Dettagli sugli spettacoli sul sito ufficiale

