Macbeth di Shakespeare: la prima nazionale di Jacopo Gassmann al Teatro Mercadante

A Napoli al Teatro Mercadante una eccezionale prima nazionale del Macbeth, di William Shakespeare, per la regia di Jacopo Gassmann prodotto dal Teatro Nazionale di Napoli

Dal 4 al 15 dicembre 2024 a Napoli, al teatro Mercadante, debutta in prima nazionale il Macbeth di William Shakespeare per la regia di Jacopo Gassmann con protagonisti Roberto Latini e Lucrezia Guidone. Quella presentata al Mercadante è una importante produzione della nuova stagione del Teatro Nazionale di Napoli diretto da Roberto Andò con Campania Teatro Festival-Fondazione Campania dei Festival.

Una regia attenta di Jacopo Gassmann che rilegge la tragedia “come il lungo viaggio di un uomo alle radici del male o come il progressivo inabissamento di una coscienza nel vasto e inesplorato territorio del rimosso. La storia di uno sguardo, uno sguardo che vede troppo perché si è nutrito della radice della follia“.

Al Mercadante una prima nazionale per il Macbeth di Gassmann

Quello presentato da Gassmann è un luogo enigmatico e oscuro in cui si trova Macbeth: “un labirinto della mente fatto di visioni improvvise e soglie da oltrepassare. In questo spazio metafisico dove il tempo stesso può essere piegato e i desideri più sfrenati sembrano potersi avverare, è come se il protagonista compisse un percorso a ritroso nella propria vita.”

Sulle scene del Mercadante i pluripremiati Latini e Guidone e tanti altri bravi attori quali Gennaro Apicella, Riccardo Ciccarelli, Sergio Del Prete, Antonio Elia, Marcello Manzella, Nicola Pannelli, Olga Rossi, Michele Schiano di Cola, Paola Senatore, quasi tutti interpreti di più personaggi della vicenda.

In occasione delle rappresentazioni di Macbeth, il Teatro di Napoli-Teatro Nazionale ospiterà giovedì 12 e venerdì 13 dicembre 2024 il convegno ‘Macbeth, voci dall’inferno/voci dall’interno’, a cura di Roberto D’Avascio, Bianca Del Villano, Annamaria Sapienza.

