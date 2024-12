Aria di Natale: i brani della tradizione natalizia al Teatro San Carlo di Napoli

Foto © San Carlo - Aria di Natale al Teatro San Carlo

Tre concerti da non perdere, al Teatro San Carlo di Napoli, con le straordinarie musiche natalizie di “Aria di Natale“ eseguite dai Solisti dell’Accademia del Teatro di San Carlo. L’incanto del Natale arriva al Massimo Napoletano

Dopo il grande successo del primo appuntamento del giorno 6 dicembre, anche mercoledì 18 dicembre 2024 e giovedì 2 gennaio 2025 al Teatro di San Carlo si terrà il concerto con Aria di Natale che vedrà sul palcoscenico del Lirico napoletano i solisti dell’Accademia di Canto Lirico del Teatro di San Carlo.

Un concerto molto bello Aria di Natale, un vero viaggio attraverso le più amate melodie della tradizione natalizia, tra canti sacri e popolari fino ai grandi successi del XX secolo. Si inizia da “We Wish You a Merry Christmas” e poi brani classici come “Adeste Fideles” e “Tu scendi dalle stelle”, “Silent Night” “Hark! The Herald Angels Sing”, “Deck the Halls”, “Ding, Dong, Merrily on High” e tante altre stupende melodie che ci ricordano il Natale fino alla stupenda “Jingle Bells”.

Sul palco i Solisti dell’Accademia del Teatro di San Carlo

Sul palco del Teatro San Carlo gli allievi protagonisti Maurizio Bove, Antimo Dell’Omo, Francesco Domenico Doto, Désirée Giove, Sayumi Kaneko, Yunho Kim, Maria Knihnytska, Tamar Otanadze, Anastasiia Sagaidak, Antonia Salzano, Sebastià Serra e Sun Tianxuefei, che saranno accompagnati da Luca Spinosa al pianoforte, Pasquale Bardaro al vibrafono, Gianni Stocco al basso e Domingo Colasurdo alla batteria.

Aria di Natale – Concerto di brani della tradizione natalizia – Programma

We Wish You a Merry Christmas (canto tradizionale)

Adeste Fideles (canto tradizionale)

S. Alfonso Maria de’ Liguori, Tu scendi dalle stelle

F. X. Gruber, Silent Night

F. M. Bartholdy, Hark! The Herald Angels Sing

T. Oliphant, Deck the Halls

D. Willcocks, Ding, Dong, Merrily on high

G. F. Händel, Joy To The World

M. Willson, It’s beginning to Look a Lot Like Christmas

J. F. Coots and H. Gillespie, Santa Claus is coming to town

J. Marks, A Holly Jolly Christmas

H. Martin and R. Blane, Have yourself a Merry Little Christmas

K. Gannon, I’ll Be home for Christmas

J. Rollins – S. Nelson, Frosty the Snowman

J. Feliciano – M. Huff, Feliz Navidad

Adam, Oh Holy Night

M. Carey – W. Afanasieff, All I want for Christmas Is you

B. Hayes – J. Johnnson, Blue Christmas

M. Tormé – R. Wells, The Christmas Song

L.Berlin, White Christmas

F. Bernard,Winter Wonderland

S. Cahn – J. Styne, Let is Snow!, Let is Snow!, Let is Snow!

J. Lord Pierpont, Jingle Bells

Aria di Natale al Teatro San Carlo: Tutte le Informazioni sui Concerti Natalizi

Quando : Venerdì 6 dicembre 2024, ore 20:00 / Mercoledì 18 dicembre 2024, ore 20:00 / Giovedì 2 gennaio 2025, ore 12:00

: Venerdì 6 dicembre 2024, ore 20:00 / Mercoledì 18 dicembre 2024, ore 20:00 / Giovedì 2 gennaio 2025, ore 12:00 Dove : Teatro San Carlo, Napoli.

: Teatro San Carlo, Napoli. Biglietti : Prezzi da 20 a 50 euro. Disponibili su VivaTicket .

: Prezzi da 20 a 50 euro. Disponibili su . Maggiori informazioni: Per ulteriori dettagli e prenotazioni, visita il sito ufficiale del Teatro San Carlo o il circuito VivaTicket.

