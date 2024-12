Melodie nelle Serre: Concerti tra Storia e Natura alle Serre di Graefer della Reggia di Caserta

Un’esperienza che unisce musica dal vivo, arte contemporanea e la magia di un luogo storico: le Serre di Graefer della Reggia di Caserta.

Un’esperienza immersiva che unisce musica, arte e natura nel cuore delle Serre di Graefer della Reggia di Caserta. Domenica 8 dicembre 2024, questo luogo unico ospiterà il concerto “Melodie nelle Serre: Concerti tra Storia e Natura”, un evento pensato per celebrare la bellezza della musica dal vivo in uno scenario storico e naturale di rara suggestione. L’evento si terrà al coperto e al chiuso.

Protagonista della giornata sarà il Maestro Marco Roberto Trupiano, che guiderà il pubblico in un viaggio musicale attraverso un set di percussioni uniche e affascinanti. Hang Drum, Tammorra, daf e strumenti ad acqua si intrecceranno a effetti elettronici, creando sonorità capaci di evocare simboli e storie legati alla Reggia di Caserta. Ogni nota sarà un ponte tra passato e presente, invitando l’ascoltatore a riflettere sulle profonde connessioni tra musica e luogo.

Arte e Natura: la Mostra “Nel Giardino del Re”

Ad arricchire ulteriormente questa esperienza, la mostra artistica “Nel Giardino del Re” di Danilo Amborsino, curata da Alessandra Pacelli. Una sequenza di dipinti ispirati alla natura che dialogheranno con il paesaggio circostante, creando un legame armonico tra arte visiva e ambiente. Le opere saranno esposte all’interno delle Serre, offrendo ai visitatori un’occasione unica per ammirare l’arte contemporanea in un contesto carico di storia. Le Serre di Graefer, un gioiello architettonico immerso nella vegetazione lussureggiante del Giardino Inglese, saranno il cuore pulsante di questo evento. Questo angolo riaperto al pubblico dopo anni è il luogo ideale per immergersi in una dimensione sospesa tra cultura e natura.

Per garantire a tutti un’esperienza esclusiva, l’evento sarà suddiviso in due turni: il primo dalle 10:30 alle 11:30, il secondo dalle 12:00 alle 13:00. I posti sono limitati, quindi si consiglia di prenotare in anticipo. Il costo del biglietto per il concerto è di 11€ e può essere acquistato esclusivamente online. È importante ricordare che il ticket non include l’accesso al Giardino Inglese, per il quale sarà necessario un ulteriore biglietto acquistabile sulla piattaforma Ticketone.

Melodie nelle Serre: maggiori informazioni

Quando: Domenica 8 dicembre 2024

Domenica 8 dicembre 2024 Orari: Turno A: 10:30 – 11:30 / Turno B: 12:00 – 13:00

Turno A: 10:30 – 11:30 / Turno B: 12:00 – 13:00 Dove: Serre di Graefer, Giardino Inglese, Reggia di Caserta

Serre di Graefer, Giardino Inglese, Reggia di Caserta Prezzo biglietto: 11€ per il concerto (acquistabile online; biglietto per il Giardino Inglese escluso)

11€ per il concerto (acquistabile online; biglietto per il Giardino Inglese escluso) Contatti e informazioni: Link per prenotazioni biglietti

