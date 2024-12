Christmas Jazz 2024 a Napoli: le magiche atmosfere del Natale nella Chiesa Anglicana tra jazz e voce lirica

© Ph Serena-Spennato - Nomea

Un concerto emozionante tra le particolari architetture neogotiche della Chiesa Anglicana di Napoli un vero scrigno di bellezza

Contenuto sponsorizzato #adv

Sabato 7 dicembre 2024 presso la meravigliosa Chiesa Anglicana di Napoli si terrà un emozionante concerto natalizio Christmas Jazz 2024 un bell’evento che si terrà dopo i successi delle edizioni precedenti. Un concerto molto atteso per la sua innovativa fusione tra jazz e voce lirica, che creerà un’atmosfera natalizia unica.

A Christmas Jazz 2024 un Soprano di fama internazionale e un trio talentuosi musicisti

Tra le architetture neogotiche della Chiesa Anglicana di Napoli saranno protagonisti della serata la straordinaria voce del Soprano di fama internazionale Romina Casucci, che ci guiderà in un’incantevole esperienza musicale e il Jazz Trio VMood (Tastiera, Batteria e Basso), composta da talentuosi musicisti che hanno calcato i palchi di diversi festival italiani.

L’evento si terrà nella Chiesa Anglicana di Napoli situata a pochi passi da Piazza S. Pasquale, un luogo magico caratterizzato dalle particolari architetture neogotiche, un vero scrigno di bellezza dove lasciarsi trasportare dalla magia della musica.

Un evento proposto da NOMEA, un brand internazionale

Christmas Jazz 2024 è un evento è ideato e prodotto da NOMEA, brand presente in Italia, Spagna e Albania. NOMEA condivide emozioni con esperienze non convenzionali ed è presente nei maggiori siti di interesse storico, tra i quali la Reggia di Caserta grazie al gruppo aziendale vincitore del bando SEMI – Sviluppo e Meraviglia d’Impresa. NOMEA è anche impegnata anche nella valorizzazione dei talenti musicali internazionali con progetti online e festival dedicati.

I partners di Christmas Jazz 2024 sono l’Associazione Mousike e l’Associazione Christ Church Naples

Come partecipare a Christmas Jazz 2024

Per Christmas Jazz 2024 ci saranno 2 turni di ingresso:

Turno A: Apertura h. 17:00 – Inizio h. 18:00 – Fine h. 19:00

Apertura h. 17:00 – Inizio h. 18:00 – Fine h. 19:00 Turno B: Apertura h. 19:45 – Inizio h. 20:30 – Fine h. 21:30

Il Ticket per l’ingresso in settore unico è di 20€ a persona – La Prenotazione è Obbligatoria tramite messaggio whatsapp al numero 3756139180

La Chiesa Anglicana di Napoli si trova in zona Chiaia, vicino alle linee metro 2 e 6, in via Via San Pasquale a Chiaia, 15B a Napoli.

Christmas Jazz 2024 a Napoli: maggiori informazioni

Quando: Sabato 7 dicembre 2024

Sabato 7 dicembre 2024 Orari: Turno A: Apertura h. 17:00 – Inizio h. 18:00 – Fine h. 19:00 Turno B : Apertura h. 19:45 – Inizio h. 20:30 – Fine h. 21:30

Dove: Chiesa Anglicana, Chiaia

Chiesa Anglicana, Chiaia Prezzo biglietto: 20€ a persona

20€ a persona Contatti e informazioni: Maggiori informazioni- Evento ufficiale Nomea

Contenuto sponsorizzato #adv

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.