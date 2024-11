Storie in Movimento: incontri e tour gratuiti alla scoperta del patrimonio culturale partenopeo

© Napoli da Vivere

Visite, tour, incontri e tavole rotonde sempre gratuite dedicate al patrimonio materiale e immateriale di Napoli: arriva Storie in Movimento per conoscere la storia e la vita dei luoghi, dei monumenti e del patrimonio culturale napoletano

Dal 25 Novembre al 1 Dicembre 2024 il Comune di Napoli presenta “Storie in Movimento: Dialoghi e Percorsi sulle Vite del Patrimonio Culturale Diffuso”. Un ciclo di incontri, tavole rotonde e tour dedicato agli studi scientifici e agli usi attuali del patrimonio materiale e immateriale di Napoli.

Storie in Movimento si propone di portare allʼattenzione dei cittadini e di un pubblico ampio, anche non specialistico, la ricca tradizione di studi che ha come oggetto il patrimonio culturale partenopeo.

Una settimana tra incontri, visite guidate e talk per conoscere il grande patrimonio culturale

Storie in Movimento si struttura come una rassegna diffusa di una settimana dal 25 novembre al 1° dicembre 2024. Attraverso tour, presentazioni frontali, talk e tavole rotonde aperte la rassegna vuole restituire la vocazione, la storia e la vita dei luoghi, dei monumenti e del patrimonio culturale diffuso materiale e immateriale della città.

Un programma ricco ed in movimento che attraverserà diversi luoghi della città, per mostrare la stratificazione presente fra un patrimonio, eredità del passato, e le sue vite in atto e in potenza nellʼepoca contemporanea.

I luoghi degli incontri

Sala conferenze, Palazzo Cavalcanti – Casa della Cultura del Comune di Napoli, via Toledo 348, primo piano

Sala Grande, Gallerie d’Italia – Napoli, via Toledo 177

Sala del Capitolo, Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, vico San Domenico Maggiore 18

Spazio OBÙ – Fondazione Terzoluogo (ex-Convento di S. Anna a Capuana), piazza Sant’Anna a Capuana 21

Storie in Movimento: programma – Dal 25 Novembre al 1 Dicembre 2024

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2024

Metro Chiaia Dalle 11.00 alle 13.00

Tour ANM Napoli Sottosopra, da Chiaia a Toledo a cura dei servizi educativi ANM Azienda Napoletana Mobilità

Sala conferenze di Palazzo Cavalcanti – Casa della Cultura del Comune di Napoli dalle 17.00 alle 18.30

Introduzione e apertura dei lavori con Francesca Amirante (direttrice scientifica della rassegna) e Nicola Ciancio (curatore della rassegna) o Tavola rotonda Quali patrimoni culturali? Reti, criticità e competenze. Intervengono Maria Corbi (Responsabile Patrimonio Artistico ANM – Azienda Napoletana Mobilità), Rosalia D’Apice (Funzionario delegato Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) Gabriele Capone (Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania), Daniela Savy (Docente di Diritto Europeo dei Beni Culturali e Ricercatrice di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università di Napoli Federico II). Modera Francesca Amirante.

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2024

Sala conferenze di Palazzo Cavalcanti – Casa della Cultura del Comune di Napoli dalle 17.00 alle 19.00

Presentazione La villa napoletana. Antichità e natura tra Rinascimento e Barocco

Presentazione del PRIN – Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale – PNRR 2022. Intervengono per NEA_VIA Gabriella Pezone e Giuseppe Pignatelli (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli); o

Presentazione Il Succorpo dell’Annunziata di Napoli. Un esempio di museografia settecentesca da recuperare. Con Riccardo Naldi (Professore di Storia dell’arte moderna Università l’Orientale di Napoli).

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2024

Sala Grande di Gallerie d’Italia – Napoli, museo di Intesa Sanpaolo dalle 16.45 alle 19.30

Presentazione degli studi e tavola rotonda Il Corpo di Napoli: un dialogo pubblico tra effimero e permanente, con Simona Da Pozzo (Artista Visiva), Yasmine Rihahi (Assegnista di Ricerca presso l’Università per Stranieri di Siena) e Gaia Redavid (Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo, Sapienza Università di Roma);

Presentazione Di fronte all’Antico, andata e ritorno: porcellane napoletane del Settecento e diffusione europea dei motivi pompeiani. Con Paola D’Alconzo (Professoressa Associata di Museologia, critica artistica e restauro, Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi Umanistici);

Presentazione Giro Giro Tondo. con Diego Cibelli (Artista);

Dialogo La ceramica patrimonio immateriale tra storia, innovazione e formazione con Paola D’alconzo, Diego Cibelli e Valter Luca De Bartolomeis (Dirigente Polo delle Arti Caselli Palizzi di Napoli)

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2024

Sala del Capitolo del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore dalle 16.45 alle 19.00

Presentazione Dal palazzo dei viceré al museo autonomo: la reggia e la città. con Bianca de Divitiis (Professoressa di Storia dell’Arte Moderna Università di Napoli Federico II) e Mario Epifani (Curatore del Museo e Real Bosco di Capodimonte)

Presentazione Le Corbusier a Napoli: una città “riuscita”. Con Orfina Fatigato (Professore Associato di Progettazione Architettonica e Urbana Dipartimento di Architettura Università di Napoli Federico II)

Tavola rotonda Napoli e il Mondo, patrimonio, progetti e Politiche. Con Renato Quaglia (Direttore Generale Fondazione FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli Napoli), Roberta Amirante (Professoressa Ordinaria di Progettazione Architettonica, Dipartimento di Architettura Università di Napoli Federico II), Ana Navarro Ortega (Direttrice Istituto Cervantes di Napoli).

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2024

Sala del Capitolo del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore dalle 16.45 alle 19.00

Presentazione Ultra Moenia. Con Marco Izzolino (Storico dell’Arte e Curatore Indipendente, L’Arsenale di Napoli)

Presentazione L’Urban art come specchio della società partenopea all’epoca della globalizzazione. Tre casi-studio: Graffiti ultrà, cyop&kaf, Inward. Con Francesca Basile (Storica dell’Arte)

Presentazione libro Tessere per l’arte pubblica. I mosaici delle stazioni dell’arte di Napoli, a cura di Giovanna Cassese e Maria Corbi, fotografie di Fabio Donato e Oreste Lanzetta, 2024 Gangemi Editore. Con Giovanna Cassese (Presidente del CNAM MUR – Consiglio Alta Formazione Artistica e Musicale, Docente di I fascia di Storia dell’Arte Contemporanea Accademia di Belle Arti di Napoli), Maria Corbi (Responsabile Patrimonio Artistico ANM – Azienda Napoletana Mobilità).

SABATO 30 NOVEMBRE 2024

Spazio OBÙ di Fondazione Terzoluogo (ex-Convento di S. Anna a Capuana) dalle 10.00 alle 13.00

Tour Cantiere Obù

Presentazione Architettura transnazionale e patrimonio storico: i casi di Piazza Municipio e di Piazza Garibaldi a Napoli. Con Anita Martinelli (dottoranda in Urban Planning Design and Policy, DAStU, Politecnico di Milano), Capucine Tournilhac (Architetta PhD, Ricercatrice, DiARC, Unina Federico II), Sveva Ventre (Architetta, dottoranda in Architettura, DiARC, Unina Federico II), Bruna Vendemmia (Architetta PhD, Ricercatrice, DiARC, Unina Federico II)

Tavola rotonda La periferia in centro. Con Andrea Morniroli (Dedalus _ cocoordinatore del Forum Disuguaglianze Diversità), Ambrogio Prezioso (Es(tra)moenia), Massimiliano Massimelli (Direttore Generale Fondazione Terzoluogo), Fabio Landolfo (Architetto PhD, Planner, Comune di Napoli), Capucine Tournilhac (Architetta PhD, Ricercatrice, DiARC, Unina Federico II), Bruna Vendemmia (Architetta PhD, Ricercatrice, DiARC, Unina Federico II).

Presentazione dalle 14.30 alle 15.30 Architettura come background: simboli di rivincita sociale nella musica trap e rap. Con Bianca Felicori (Ricercatrice presso UCLouvain (FNRS), Autrice e Curatrice) e Marco Petroni (Teorico e Critico del Design. Docente di Storia delle Arti Applicate Accademia di Belle Arti di Napoli).

Tour le vie d’acqua a Santa Caterina a Formiello dalle 15.30 alle 17.00 a cura di Cool City – Laboratorio di Architettura Nomade. Punto di partenza spazio Obù.

DOMENICA 1° DICEMBRE 2024

Spazio OBÙ di Fondazione Terzoluogo (ex-Convento di S. Anna a Capuana) dalle 9.30 alle 14.00

Tour Cantiere Obù o Tavola rotonda Le chiese patrimonio da vivere. Con Antonio Loffredo (Direttore Museo Diocesano di Napoli), Ludovica La Rocca (Co-Fondatrice BLAM e Ricercatrice, DiARC, Unina Federico II), Vincenzo Piscitelli (Sostituto Procuratore Aggiunto), modera Francesca Amirante (Direttrice Scientifica della Rassegna);

Presentazione Santa Maria in Cosmedin: un contesto da risarcire. Con Stefano De Mieri (Ricercatore Storia dell’Arte Università degli Studi Suor Orsola Benincasa);

Presentazione Dioniso nella Valle della Sanità. Con Carlo Rescigno (Professore Ordinario in Archeologia Classica presso Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Scuola Superiore Meridionale);

Presentazione Ipogeo dei Cristallini: Un Viaggio nel Cuore Nascosto di Napoli, Custode di Storia e Cultura Millenaria. Alessandra Calise (Direttore Ipogeo dei Cristallini e Vicepresidente Fondazione Ipogeo dei Cristallini);

Presentazione Sopravvivenze. Due contesti superstiti della Napoli medievale. Mario Saggiomo (Ricercatore Post-Doc presso il Dipartimento Michalsky

Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, con prenotazione consigliata al link

Al termine del ciclo di incontri, una pubblicazione in formato digitale raccoglierà articoli relativi alle ricerche e ai progetti presentati, restituendo una sorta di piccola selezione esemplificativa di una parte del nostro patrimonio diffuso

Programma completo – Storie in movimento

Maggiori informazioni – sito ufficiale – Comune di Napoli

