“La coscienza di Zeno” con Alessandro Haber al Teatro Bellini di Napoli

Al Teatro Bellini una grande storia portata sulle scene dal carismatico Alessandro Haber che ha teatro ha visto sempre grandi interpretati come Giulio Bosetti, Renzo Montagnani, Alberto Lionello e, nella edizione televisiva, anche Johnny Dorelli.

Dal 26 Novembre al 1 Dicembre 2024 sulle scene del Teatro Bellini di Napoli ci sarà “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo con Alessandro Haber. Un vero capolavoro della letteratura del Novecento, che nel 2023 ha celebrato i cent’anni dalla pubblicazione viene portato sulle scene del Bellini di Napoli dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia per la regia di Paolo Valerio con un nuovo allestimento.

Al Bellini vedremo le vicende, quanto mai attuali, del protagonista che si sottopone alle cure dello psicanalista Dottor S cercando di risolvere il suo mal di vivere, la sua nevrosi e l’incapacità di sentirsi “in sintonia” con il mondo e con la realtà. Zeno si percepisce inetto e malato e vuole guarire ma non è del tutto convinto e vive male la sua quotidianità tra sbalzi di umore ed episodi surreali ma ricchi di humour.

Una grande storia che ha teatro ha visto sempre grandi interpretati come Giulio Bosetti, Renzo Montagnani, Alberto Lionello e, nella edizione televisiva, anche Johnny Dorelli. Nel nuovo allestimento per la regia di Paolo Valerio, Zeno sarà Alessandro Haber, attore carismatico e ironico allo stesso tempo, che dialoga con il Dottor S. a volte in modo surreale tra ironia e bugie sempre immerso nell’atmosfera particolare della sua Trieste e dei personaggi che la vivono.

Quando: Dal 26 novembre al 1 dicembre 2024.

Dal 26 novembre al 1 dicembre 2024. Dove: Teatro Bellini, Via Conte di Ruvo, 14, 80135 Napoli NA

Teatro Bellini, Via Conte di Ruvo, 14, 80135 Napoli NA Biglietti: Prezzi da 27€ a 32€. Ridotto studenti universitari: 12€ dal martedì al venerdì. Disponibili su VivaTicket .

Prezzi da 27€ a 32€. Ridotto studenti universitari: 12€ dal martedì al venerdì. Disponibili su . Maggiori informazioni: Visita il sito ufficiale del Teatro Bellini per dettagli.

