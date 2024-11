Panettone d’Artista a Salerno: degustazioni, masterclass e laboratori per il dolce artigianale

© Facebook Panettone d'artista

Panettone d’Artista: una festa con i pasticcieri di tutto il meridione

Dal 30 novembre al 1° dicembre 2024 presso la Stazione Marittima Zaha Hadid di Salerno si terrà “Panettone d’artista”, la festa del dolce natalizio dove si potranno degustare ed acquistare i panettoni artigianali creati dai pasticceri di tutto il Sud Italia e non solo.

Panettone d’artista, già alla 2° edizione, è diventata una delle eccellenze dolciarie italiane e del Sud Italia e sarà una festa di due giorni dove si troveranno le creazioni di grandi pasticceri nella location della Stazione Marittima, resa ancora più suggestiva da luci e decorazioni ispirate alle più note Luci d’artista.

Maestri pasticcieri provenienti da tutto il sud Italia a “Panettone d’artista”

Panettone d’Artista è organizzato da Erre Erre Eventi, con il patrocinio del Comune ed il sostegno della Camera di Commercio di Salerno, e vedrà la partecipazione di oltre 30 maestri pasticcieri provenienti da tutto il sud Italia.

Non mancheranno, oltre ai panettoni tradizionali, anche un’area dedicata ai panettoni senza glutine e sarà dato ampio spazio anche a quelli al cioccolato, alla frutta secca, ai torroni e al miele.

Per i visitatori ci sarà un vero percorso del gusto e con masterclass sul vino, birra e distillati per sperimentare abbinamenti inediti con i lievitati. Non mancheranno iniziative solidali in collaborazione con il Banco Alimentare Campania e cerimonie di premiazione per le Maestre Pasticciere.

Ingresso con Percorso Degustazione – Panettoni + Vino 10 euro

Ingresso con Percorso Degustazione – Panettoni + bevanda analcolica 5.00 euro

