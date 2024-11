Massimiliano Gallo al Teatro Cilea con “Anni 90.. noi che volevamo la favola”

Uno spettacolo che ci racconta in maniera ironica e nostalgica gli anni ’90 che hanno segnato profondamente la cultura giovanile con uno straordinario Massimiliano Gallo che, in maniera simpatica e a volte ironica ma sempre coinvolgente, affronta eventi, spettacoli musicali e fenomeni culturali e anche temi importanti

Dal 21 novembre al 1 dicembre 2024 a Napoli ci sarà Massimiliano Gallo che torna sulle scene teatrali con il suo nuovo spettacolo “Anni 90’… Noi che volevamo la favola!”. E sarà il Teatro Cilea del Vomero ad accogliere uno degli eventi più attesi di questa stagione teatrale con il bravo Massimiliano Gallo che ci presenta una rivisitazione ironica e nostalgica degli anni ’90 che hanno segnato profondamente la cultura giovanile.

Gallo ha avuto un grande successo con “Stasera, punto e a capo!”, dove ha raccontato l’adolescenza negli anni ’80, e stavolta ci propone i “favolosi” anni ’90 con uno sguardo critico e divertente.

Un viaggio straordinario e nostalgico negli anni 90

“Anni 90’… Noi che volevamo la favola!” si presenta tra ricordi e attualità proponendo al pubblico vari eventi, spettacoli musicali e fenomeni culturali che hanno caratterizzato quel periodo. Si parte dai brani di Jovanotti e Ligabue passando per i programmi televisivi divenuti un cult come “Non è la Rai” e “Karaoke”, fino ai grandi film come “La vita è bella” e “Forrest Gump“.

Un periodo particolare, un tempo di sfide e cambiamenti, raccontato da Gallo in maniera simpatica e a volte ironica, ma sempre in maniera coinvolgente e affrontando anche temi importanti come la guerra e le crisi economiche. Con Massimiliano Gallo sul palco del Cilea la cantante Carmen Scognamiglio accompagnata dalla Napolinord Big Band diretta dal Maestro Mimmo Napolitano, e il corpo di ballo Anni 90 Dance, guidato dal coreografo Ettore de Lorenzo. Uno spettacolo di livello capace di coinvolgere il pubblico in un’esperienza.

Biglietti da 23 a 33 euro – Maggiori informazioni Teatro Cilea Napoli

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.