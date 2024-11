Mirabilia, visita e performance con l’Arpa tra straordinarie opere del Vasari a S. Anna dei Lombardi a Napoli

© NOMEA

Ritorna l’esclusiva visita guidata serale, con performance musicale, nel Complesso Monumentale S. Anna dei Lombardi tra capolavori del Vasari ed eccezionali opere del Cinquecento napoletano e toscano

Sabato 30 Novembre 2024 ritorna “Mirabilia” una straordinaria esperienza firmata NOMEA in collaborazione con il Complesso Monumentale S. Anna dei Lombardi a Napoli. Un sito straordinario che racchiude opere di inestimabile valore storico-artistico e che è considerato un vero e proprio tempio della pittura e scultura cinquecentesca napoletana e toscana.

I visitatori accompagnati da guide esperte potranno immergersi nella ricca produzione artistica rinascimentale di questo raffinato complesso.

Performance musicale nella Sagrestia Vecchia la “piccola cappella Sistina” tra opere del Vasari

Nell’ambiente in assoluto più celebre, la Sagrestia Vecchia considerata una piccola cappella Sistina nel cuore di Napoli per la volta affrescata dal Vasari, si terrà un’emozionante performance, un momento unico che promette di toccare il cuore di tutti i presenti, grazie agli affreschi mozzafiato che faranno da sfondo.

“Mirabilia” è un invito a condividere emozioni, a scoprire la bellezza dell’arte e della musica, unendo appassionati e curiosi in un’esperienza indimenticabile. Non perdere questa occasione unica di vivere l’arte in un modo nuovo e coinvolgente!

“Mirabilia” a S. Anna dei Lombardi: prezzi, orari e date

Dove: Complesso Monumentale S. Anna dei Lombardi – Piazza Monteoliveto, 4 NA

Quando : Sabato 30 Novembre 2024

: Sabato 30 Novembre 2024 Orari: turni A 17.00 – B 18.30 – C 20.00

turni A 17.00 – B 18.30 – C 20.00 Contributo di partecipazione: 15€ adulti (Visita – Performance artistiche) – Posti Limitati!

15€ adulti (Visita – Performance artistiche) – Posti Limitati! Prenotazione obbligatoria solo con messaggio whatsapp: 375 613 9180

solo con messaggio whatsapp: 375 613 9180 Maggiori informazioni – Nomea “Mirabilia”

Dove parcheggiare: diversi parcheggi privati in zona – Facilmente raggiungibile dalla fermata Toledo della Linea Metro 1.

