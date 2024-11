Grand Tour a Napoli: Concerti teatrali gratuiti nella Chiesa San Severo al Pendino

Per cinque serate un bel concerto teatralizzato gratuito nella chiesa di via Duomo che ci riporta nelle atmosfere della Napoli del Gran Tour

A Napoli, dal 26 al 30 novembre 2024 alle ore 19:30, si terrà presso la sagrestia della chiesa di San Severo al Pendino, in via Duomo 286, il concerto teatrale gratuito “Grand Tour a Napoli”. L’evento realizzato da ICRA Project (Centro Internazionale di Ricerca sull’Attore) è stato finanziato dal Comune di Napoli, nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”.

Uno spettacolo particolare e da non perdere Grand Tour a Napoli, un viaggio nelle atmosfere vissute da colti viaggiatori dell’epoca. Un concerto teatrale in cui sono chiari i riferimenti alle gouaches pittoriche napoletane diffuse sempre più dal secondo Settecento in poi.

Una rappresentazione tra testimonianze di viaggiatori del Grand Tour e classica napoletana

“Grand Tour a Napoli” è un bel concerto teatrale composto da letture, canzoni, brani per trio musicale e dialoghi. Questi sono tratti dalla letteratura colta e popolare europea e napoletana tra il secondo Settecento e la fine dell’Ottocento, nelle testimonianze su Napoli e sulla Campania di tanti viaggiatori speciali e fra tanti Johann Wolfgang von Goethe, Anne Marie du Boccage, Charles de Brosses, Stendhal, il marchese de Sade, Alexandre Dumas padre, Mary Shelley.

Queste testimonianze sono state comparate a pagine bizzarre, vivaci ed evocative di autori napoletani come l’abate Ferdinando Galiani e Matilde Serao ed intrecciate a brani cantati dall’opera musicale e poetica di Gaetano Donizetti, Paolo Tosti, Pasquale Mario Costa, Guillaume Louis Cottrau, Raffaele Calace, Giuseppe Saverio Mercadante, Gabriele d’Annunzio, Salvatore Di Giacomo, Giovanni Paisiello.

L’evento si terrà nella Sagrestia della Chiesa San Severo al Pendino in via Duomo 286, da martedì 26 a sabato 30 novembre 2024 alle ore 19:30 ed è ad ingresso gratuito sino ad esaurimento posti

Scopri “Grand Tour a Napoli”: Concerto Gratuito a Novembre

Quando: Dal 26 al 30 novembre 2024, ogni sera alle ore 19:30

Dal 26 al 30 novembre 2024, ogni sera alle ore 19:30 Dove: Chiesa di San Severo al Pendino, via Duomo 286, Napoli

Chiesa di San Severo al Pendino, via Duomo 286, Napoli Biglietti: Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti Maggiori informazioni: Per dettagli, visita il sito ufficiale del Comune di Napoli

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.