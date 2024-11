Fiera del Cioccolato artigianale a Nocera Inferiore

Ph Facebook chocoland la terra dei golosi

L’appuntamento più goloso dell’anno arriva a Nocera Inferiore con Chocoland – la terra dei golosi che fa tappa in piazza Diaz con tanrtissime bontà di cioccolata ma anche con eventi e spettacoli anche serali

Da giovedì 21 a domenica 24 Novembre 2024 la bella fiera del cioccolato artigianale di Chocoland, La Terra dei Golosi, sarà a Nocera Inferiore in Piazza Diaz.

A Nocera Inferiore ben ventiquattro stand con le migliori proposte di cioccolato e tante attrazioni per i più piccoli: da Willy Wonka, ai dinosauri e draghi, e poi il teatro dei burattini, animazione e laboratori di cioccolata. Una grande festa per famiglie, adulti e bambini.

Sempre tanto ottimo cioccolato artigianale a Chocoland, La Terra dei Golosi

Alla Fiera di Chocoland – La Terra dei Golosi previsti anche tanti appuntamenti fra laboratori, show-cooking, Fabbrica del Cioccolato, e tanto altro Non mancheranno anche pasticceria e dolci tipici provenienti dalla Campania e da tante regioni italiane. Dai nudi alle tavolette, dai cremini ai tartufino, centinaia di tipi e forme di cioccolato, saranno i protagonisti dei quattro giorni dedicati al buon cioccolato.

A Nocera gli stand pieni di delizie di cioccolata saranno non solo in piazza Diaz, ma anche nella vicina piazza Amendola, con tanti laboratori pensati per grandi e piccoli dove i maestri cioccolatieri terranno i loro show e laboratori per la preparazione delle tante bontà di cioccolato.

La festa inizia giovedì 21 novembre con Willy Wonka, il famoso personaggio del film la “Fabbrica di cioccolato”, che al mattino, aprirà la festa con gli alunni delle scuole e poi al via anche i laboratori nelle mattine di giovedì e venerdì, con la Ludo Experience in collaborazione con Coldiretti. Nel pomeriggio spazio ai più piccoli, con spettacoli di burattini e di magia, e poi sabato arriveranno i Dinosauri. Durante le giornate di festa anche maghi, artisti di strada e lo spettacolo dei burattini del maestro Mario Ferrajoli, e due serate di musica con venerdì 22 novembre gli The Oldman Brothers e sabato 23 novembre le percussioni di Racioppi e Ferrentino.

A Chocoland, La Terra dei Golosi l’ingresso è sempre libero anche per laboratori e show cooking dei maestri cioccolatieri. Tutte le attività e gli ospiti con animazione, spettacoli e laboratori li troverete in dettaglio, assieme agli aggiornamenti, sulla pagina Facebook dell’evento Chocoland, La Terra dei Golosi

Chocoland – La Terra dei Golosi – Nocera Inferiore

