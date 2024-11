Visite speciali al Belvedere e ai sottotetti del Palazzo Reale di Napoli

Ph Facebook Palazzo Reale

Si possono effettuare a Napoli delle particolari visite guidate ai sottotetti e al Belvedere di Palazzo Reale da dove ammirare uno dei più straordinari panorami sul golfo e sulla città. Si vedranno luoghi bellissimi in precedenza inaccessibili raggiungibili attraverso spazi di servizio, scale e passaggi stretti ma di grande suggestione.

A Palazzo Reale di Napoli sono iniziate le speciali visite guidate ai sottotetti e al Belvedere recentemente restaurati. Grazie a questi lavori sono stati recuperati spazi esclusivi da dove ammirare uno dei più straordinari panorami sul golfo di Napoli e sulla città.

Le visite accompagnate dal personale del sito, saranno effettuate ogni quarto sabato del mese fino a giugno 2025 e saranno per un massimo 24 persone, e condurranno i partecipanti attraverso i sottotetti, in spazi di servizio in precedenza inaccessibili e di grande suggestione.

Il magnifico Belvedere del Palazzo Reale di Napoli

Il Belvedere domina l’edificio a un’altezza di circa 70 metri sul mare. Aperto sul golfo di Napoli da tre ampie vetrate, fu realizzato in stile neoclassico nell’ambito dei lavori commissionati dopo il 1837 da Ferdinando II di Borbone all’architetto Gaetano Genovese, che nell’arco di vent’anni ristrutturò l’intero Palazzo.

Di seguito il calendario delle prossime visite:

Sabato 23 novembre 2024

Domenica 8 dicembre 2024 (anche in pomeriggio ore 13.00, ore 14.00, ore 15.00)

Venerdì 27 dicembre 2024

Sabato 28 dicembre 2024

Domenica 29 dicembre 2024

Da gennaio 2025: ogni quarto sabato del mese

Il Punto di ritrovo per la visita è il Giardino Italia (accesso piazza Trieste e Trento)

Orario inizio visite: ore 10.00; ore 11.00; ore 12.00 (solo 8/12 anche di pomeriggio e durano circa 45 minuti. Per ogni turno massimo 24 persone

I locali non sono accessibili a persone con mobilità ridotta e che il percorso consta di scale e passaggi stretti pertanto è sconsigliato a soggetti con patologie cardiovascolari o con problemi di deambulazione.

Prezzo Sola visita al Belvedere e ai sottotetti euro 7,00

Prezzo Visita al Belvedere e ai sottotetti + biglietto di accesso al Palazzo Reale di Napoli euro 20,00 (escluse gratuità e agevolazioni secondo legge)

Belvedere e Sottotetti di Palazzo Reale: Visite Esclusive a Napoli

