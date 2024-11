Rusalka di Dvořák apre la stagione 2024/2025 al Teatro San Carlo di Napoli

rusalka teatro san carlo

Grande apertura della stagione d’opera 2024/2025 al teatro San Carlo di Napoli con ‘Rusalka’ di Antonín Dvořák, una Fiaba lirica in tre atti su libretto di Jaroslav Kvapil

Dal 20 Novembre al 7 Dicembre 2024 la Fiaba lirica in tre atti “Rusalka” su musica di Antonín Dvořák e libretto di Jaroslav Kvapil aprirà la stagione 2024-2025 del Teatro di San Carlo di Napoli.

‘Rusalka’ di Dvořák sarà al San Carlo per la regia di Dmitri Tcherniakov con sul podio il direttore musicale Dan Ettinger che dirigerà l’Orchestra e il coro del Massimo napoletano. La protagonista di ‘Rusalka’ sarà Asmik Grigorian per la prima volta sul palco del teatro lirico partenopeo.

Assieme a Asmik Grigorian ci saranno sul palco del San Carlo di Napoli anche Gábor Bretz, Adam Smith, Ekaterina Gubanova, Anita Rachvelishvili, Julietta Aleksanyan, Iulia Maria Dan e altri grandi artisti per le 5 rappresentazioni previste tra il 20 Novembre e il 7 Dicembre 2024. L’opera dura 3h e 30mins.

Biglietti online per Rusalka al Teatro San Carlo Non perderti l’apertura della stagione d’opera al Teatro San Carlo di Napoli con “Rusalka” di Dvořák. Cinque rappresentazioni dal 20 novembre al 7 dicembre 2024 con un cast stellare e una produzione unica. Prenota subito i tuoi biglietti! Prenota subito i tuoi biglietti online su VivaTicket e vivi una serata unica a Napoli! (link affiliato)

L’opera do Dvořák apre stagione operistica 2024-2025 del Teatro di San Carlo

Grandi spettacoli in arrivo al Teatro San Carlo di Napoli per la stagione 2024/2025: previste dodici importanti opere, quattro balletti e ventuno concerti e poi la quarta edizione del Festival Pianistico e rassegna di Musica da Camera. Attese anche grandi voci superstar, da Netrebko a Kaufmann, da Radvanovsky a Tézier per questa nuova ed entusiasmante stagione che il Massimo Napoletano che offre ai suoi spettatori con una proposta artistica di alto livello.

Scopri “Rusalka” di Dvořák al Teatro San Carlo: date e biglietti

Quando: Dal 20 novembre al 7 dicembre 2024.

Dal 20 novembre al 7 dicembre 2024. Dove: Teatro di San Carlo, Via San Carlo 98, Napoli.

Teatro di San Carlo, Via San Carlo 98, Napoli. Biglietti: Da 20€ a 800€. Disponibili su online VivaTicket

Da 20€ a 800€. Disponibili su online Maggiori informazioni: Consulta il sito ufficiale del Teatro di San Carlo di Napoli per dettagli su spettacoli e acquisto biglietti.

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Il link per l’acquisto dei biglietti presente in questo articolo è affiliato. Ciò significa che potremmo ricevere una commissione se effettui un acquisto tramite questo link, senza costi aggiuntivi per te. Questa affiliazione ci aiuta a sostenere il nostro lavoro e a continuare a fornirti contenuti di qualità.