Lina Sastri al Teatro Acacia di Napoli con Voce e’ notte

Uno spettacolo che racchiude il lungo lavoro di ricerca musicale e teatrale realizzato in questi anni da Lina Sastri dove parola, musica e danza si intrecciano in armonia in un genere di teatro-canzone che affascina gli spettatori

Da Giovedì 21 a Domenica 24 Novembre 2024 al Teatro Acacia di Napoli, al Vomero ci sarà Lina Sastri con lo spettacolo Voce e’ notte un evento ideato e interpretato da Lina Sastri, con al pianoforte Adriano Pennino.

Presentato con grande successo questa estate al Segesta Teatro Festival Voce e’ notte è uno spettacolo avvolgente, che attraversa la prosa, la poesia e la musica, e che propone anche le acclamate interpretazioni della Sastri di personaggi femminili ricchi di umanità e passioni. come Filumena e Medea.

Musica, parole, racconti. Non solo musica, non solo teatro

Sul palco la bella musica classica napoletana, di cui Lina Sastri è una grande interprete, da Di Giacomo a Tosti, e quella degli autori e poeti della musica di oggi, da Pino Daniele a Enzo Gragnaniello. Poi ancora la musica del fado o quella etnica e le passioni del tango in uno spettacolo in cui la musica al pianoforte del Maestro Adriano Pennino si fonde in piena armonia con le parole e i versi dalla grande artista napoletana.

Anche stavolta la brava Lina Sastri, attrice, cantante, autrice e regista, che ha lavorato con Eduardo De Filippo, Giuseppe Patroni Griffi, Roberto De Simone, Francesco Rosi e tanti altri grandi del teatro ed ha cantato con Caetano Veloso, D.D. Bridgewater, Ray Charles affascina e seduce gli spettatori presentanto uno spettacolo da non perdere, dove la musica si fa teatro. Prezzi da 25 a 35 più prevendita

Informazioni pratiche sull’evento

Date: Dal 21 al 24 novembre 2024.

Dal 21 al 24 novembre 2024. Orari: Inizio spettacolo ore 21:00.

Inizio spettacolo ore 21:00. Dove: Teatro Acacia, Via Raffaele Tarantino, 10 – Napoli (Vomero).

Teatro Acacia, Via Raffaele Tarantino, 10 – Napoli (Vomero). Prezzi: Da 25€ a 35€ (+ prevendita).

Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale del Cinema Teatro Acacia.

