Melodie nelle Serre: Concerto tra natura e storia nelle Serre del Giardino Inglese della Reggia di Caserta

Alla Reggia di Caserta un concerto esclusivo tra le meraviglie del Giardino Inglese

Un evento nel cuore del Giardino Inglese della Reggia di Caserta: Melodie nelle Serre è il connubio perfetto tra musica, arte e natura. Domenica 24 novembre 2024, le suggestive Serre di Graefer apriranno le loro porte per accogliere un concerto esclusivo, dove le note del violoncello dialogano con la storia e la bellezza naturale di un luogo ricco di fascino.

Un concerto tra musica e ambiente

Protagonista dell’evento sarà il violoncellista Raffaele Rigliari, che con il suo talento trasporterà il pubblico in un viaggio sonoro. Le melodie eseguite si fonderanno con l’ambiente circostante, creando un’atmosfera intima e armoniosa che celebra il dialogo tra arte e natura. Le Serre di Graefer, con la loro struttura architettonica elegante e la vegetazione, rappresentano il palcoscenico ideale per questa esperienza sensoriale. Ad arricchire questa giornata speciale sarà la mostra artistica “Nel Giardino del Re” di Danilo Amborsino, curata da Alessandra Pacelli. Una selezione di opere che si ispirano alla natura e alla sua bellezza, dialogando con il paesaggio circostante delle serre e amplificando l’esperienza culturale offerta dall’evento.

L’evento si svolge in un angolo straordinario della Reggia di Caserta, il Giardino Inglese, un’area che fonde storia e paesaggio con la cura estetica del XVIII secolo. Le Serre di Graefer, recentemente riaperte al pubblico, rappresentano un’occasione imperdibile per scoprire un tesoro nascosto e lasciarsi incantare dalla magia del passato.

L’evento nelle Serre di Graefer

L’evento prevede due turni per consentire a tutti di partecipare: il primo dalle 10:45 alle 11:45, il secondo dalle 12:30 alle 13:30. I posti sono limitati per garantire un’esperienza raccolta ed esclusiva.

I biglietti per il concerto hanno un costo di 11€ a persona e sono acquistabili esclusivamente online al link. Il ticket include l’accesso al concerto, mentre per visitare il Giardino Inglese è necessario acquistare separatamente il biglietto d’ingresso, disponibile in loco o tramite la piattaforma Ticketone.

Melodie nelle Serre: maggiori informazioni

