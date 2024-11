Massimo Ranieri al Teatro Diana di Napoli con “Tutti i sogni ancora in volo”

Al teatro Diana di Napoli la versione teatrale di “Tutti i sogni Ancora in volo” con Massimo Ranieri già presentata con grande successo a fine maggio in due puntate in prima serata su Raiuno. Un grande show dal vivo tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti

Dal 13 al 25 Novembre 2024 un grande spettacolo di e con Massimo Ranieri dal titolo “Tutti i sogni ancora in volo” sarà al Teatro Diana a Napoli al Vomero. Tutti i sogni ancora in volo è stato ideato e scritto da Eduardo Falcone e Massimo Ranieri

Massimo Ranieri è reduce dal grande successo del varietà serale “Tutti i sogni Ancora in volo” trasmesso a fine maggio in due puntate in prima serata su Raiuno, e di quello della fiction Mediaset “La voce che hai dentro”, ed ora torna in tour sui palchi dei grandi teatri italiani.

Biglietti online per Massimo Ranieri Massimo Ranieri torna a Napoli con lo straordinario show teatrale “Tutti i sogni ancora in volo”. Dal 13 al 25 novembre al Teatro Diana, vivi un’esperienza unica tra musica, racconti inediti e grandi successi. Acquista i tuoi biglietti e lasciati emozionare da una serata indimenticabile! Prenota subito i tuoi biglietti online su VivaTicket e vivi una serata unica a Napoli! (link affiliato)

“Tutti i sogni ancora in volo” nei grandi teatri italiani

Ranieri ripropone nei teatri italiani più prestigiosi lo Show di successo con un nuovo allestimento scenografico, per farci ascoltare dal vivo anche bellissimi brani inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri.

Tutti i brani fanno parte del suo nuovo Album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, uscito lo scorso anno, e che è stato prodotto dall’artista internazionale Gino Vannelli.

Una bellissima avventura da vivere in teatro con Ranieri dal vivo tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. Tra le tante canzoni proposte non mancherà anche il brano vincitore del Premio Della Critica a Sanremo 2022, “Lettera di la dal Mare”.

Massimo Ranieri al Teatro Diana: Tutti i dettagli dello spettacolo

Quando : Dal 13 al 25 novembre 2024. Durata spettacolo: 2 ore e 30 minuti con intervallo.

: Dal 13 al 25 novembre 2024. Durata spettacolo: 2 ore e 30 minuti con intervallo. Dove : Teatro Diana, Via Luca Giordano, 64, Napoli (Vomero).

: Teatro Diana, Via Luca Giordano, 64, Napoli (Vomero). Biglietti : Poltrona €55,00 – Poltroncina €44,00 – Galleria €35,00 biglietti disponibili su VivaTicket

: Poltrona €55,00 – Poltroncina €44,00 – Galleria €35,00 biglietti disponibili su Maggiori informazioni: Teatro Diana

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Il link per l’acquisto dei biglietti presente in questo articolo è affiliato. Ciò significa che potremmo ricevere una commissione se effettui un acquisto tramite questo link, senza costi aggiuntivi per te. Questa affiliazione ci aiuta a sostenere il nostro lavoro e a continuare a fornirti contenuti di qualità.