Festival di Musica da Camera 2024 a Napoli: Concerti Gratuiti e Masterclass

20^ edizione per il Festival di Musica da Camera con concerti principali presso la bellissima Chiesa di Santa Teresa a Chiaia e poi anche Masterclass e Concerti di giovani talenti a Palazzo Mastelloni

A Napoli, dal 15 al 27 novembre 2024, si terrà la ventesima edizione del Festival di Musica da Camera, un bell’evento gratuito organizzato da Napolinova con vari concerti tra la bella Chiesa di Santa Teresa a Chiaia e la Sala Chopin a Palazzo Mastelloni.

Il festival quest’anno è promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica” e presenta tre concerti principali presso la bellissima Chiesa di Santa Teresa a Chiaia e poi anche Masterclass e Concerti di giovani talenti

In particolare il prmo con Gabriele Geminiani, violoncellista di fama internazionale, e Simona Padula, pianista campana di chiara fama e poi il secondo con Simonide Braconi, viola solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala e artista di chiara fama, e Umberto Garberini, pianista e critico napoletano con una ricca carriera concertistica. Il terzo concerto sarà con Ilaria Cusano, violinista di valore internazionale, insieme con il fratello Dario Cusano, pianista con una intensa carriera concertistica.

Nel festival anche Masterclass e Concerti di giovani talenti

All’interno del festival non mancheranno spazi per la promozione dei giovani talenti con concerti tenuti da giovani formazioni cameristiche che si terranno nella Sala Chopin, presso lo storico Palazzo Mastelloni. In particolare ci saranno tre eventi con il Trio De Feo, composto dai fratelli Davide, Alessandro e Gabriele, il Duo Kinari, composto dal violoncellista Gianluca Pirisi e dalla pianista Flavia Salemme e con il duo violino e pianoforte composto da Simona Russo al violino e dal pianista Aldo Ruocco.

Festival gratuito di Musica da Camera – Programma 20^ edizione

Chiesa di Santa Teresa a Chiaia

Il Festival incontra i giovani

Sala Chopin – Palazzo Mastelloni – P.zza Carità

Le Masterclasses

Per tutti gli eventi l’ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti:

(Chiesa di Santa Teresa a Chiaia – via Vittoria Colonna 22 – massimo 200 posti)

(Sala Chopin – Palazzo Mastelloni – P.zza Carità 6 – massimo 50 posti)

Maggiori informazioni – Comune di Napoli o 347.8430019 –

Associazione Culturale NapoliNova

