I Blue in Concerto a Napoli: Ultimi biglietti per la Grande Festa al Palapartenope

Evento straordinario a Napoli: i Blue una delle più grandi band inglesi degli ultimi 2 decenni, che ha venduto circa 15 milioni di dischi, saranno in concerto a Napoli al Palapartenope: ancora disponibili dei posti nel Parterre

Si terrà a Napoli giovedì il 21 novembre 2024 al Teatro Palapartenope l’atteso concerto dei Blue, la Grande Festa. E sono ancora disponibili i biglietti del Parterre per lo straordinario evento di giovedì 21 novembre 2024 al Palapartenope di Fuorigrotta.

“La Grande Festa” è un grande tour dei Blue con i loro Greatest Hits Show, che sta portando la Band inglese in giro per l’Italia nei grandi palazzetti con concerti che sono quasi tutti sold out.

I Blue sono una delle band inglesi di grande successo degli ultimi 2 decenni. Sono Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe e si sono uniti in gruppo a Londra nel 2000 collezionando grandi successi e vendendo circa 15 milioni di dischi.

“La Grande Festa” un grande tour con i loro Greatest Hits Show

Molti dei loro numerosi pezzi singoli sono stati al primo posto della classifica inglese per lunghissimi periodi ed hanno collaborato con alcune delle più grandi star del mondo tra cui Elton John e Stevie Wonder. I Blue hanno anche vinto numerosi premi tra cui due prestigiosi BRIT Awards per Best British Breakthrough Act e Best British Pop Act.

A Napoli al Palapartenope per “La Grande Festa”, il grande tour dei Blue, ci saranno i loro migliori brani e i grandi Greatest Hits. Di seguito alcuni dei brani presentati a Milano nel concerto di aprile che probabilmente eseguiranno anche al Palapartenope. All Rise, Heart And Soul, U Make Me Wanna, Paradise, Ultraviolet, Dance With Me, Too Close, Sorry Seems to Be the Hardest Word, Bubblin’, Fly By, Curtain Falls.

Quando : Giovedì 21 novembre 2024, ore 21:00

: Giovedì 21 novembre 2024, ore 21:00 Dove : Teatro Palapartenope, Napoli, Fuorigrotta

: Teatro Palapartenope, Napoli, Fuorigrotta Biglietti: Parterre €51,75; Tribuna €79,90 – Disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati (#linkaffiliato)

