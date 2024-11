Miseria e Nobiltà al Teatro Augusteo di Napoli con Massimo De Matteo su adattamento di Lello Arena

Miseria e Nobiltà al Teatro Augusteo

Miseria e Nobiltà al Teatro Augusteo di Napoli: una serata imperdibile con Eduardo Scarpetta

Se siete appassionati di teatro e amate la cultura napoletana, non potete perdere la straordinaria rappresentazione di Miseria e Nobiltà, che andrà in scena al Teatro Augusteo di Napoli dal 22 novembre al 1 dicembre 2024. Un appuntamento di rilievo, in anteprima nazionale, che rende omaggio all’iconico Eduardo Scarpetta, con un cast eccezionale e un’interpretazione che promette di riportare in vita le risate e le emozioni di uno dei capolavori della tradizione partenopea.

Una Commedia senza Tempo: La Magia di Eduardo Scarpetta

Miseria e Nobiltà è una commedia che non smette mai di farci riflettere e sorridere, con la sua comicità genuina e il profondo sguardo sulla società napoletana. Con la regia di Luciano Melchionna e l’adattamento curato insieme a Lello Arena, la pièce prende nuova vita, restando fedele alla struttura originale di Scarpetta, ma con una modernità che avvicina anche i più giovani a questa forma d’arte. Massimo De Matteo interpreta il leggendario Felice Sciosciammocca, un personaggio tanto squattrinato quanto affascinante, che incarna l’astuzia e la simpatia tipiche del popolo napoletano.

Accanto a lui, un cast straordinario di attori, tra cui Raffaele Ausiello, Chiara Baffi, Marika De Chiara e molti altri, in una serie di personaggi che rappresentano l’inconfondibile varietà umana della Napoli di fine Ottocento.

Un’Esperienza Teatrale Completa: Scene, Costumi e Musiche

Luciano Melchionna ha curato anche l’ideazione scenica, supportato dalle scenografie di Roberto Crea, dai costumi di Milla e dalle musiche di Stag. Il risultato è un tuffo nel passato che riesce a trasmettere tutta l’atmosfera della Napoli di una volta, portando il pubblico a rivivere quella mescolanza di colori, suoni e atmosfere che solo il teatro napoletano sa creare. Un’occasione per immergersi non solo nella commedia, ma anche in un universo scenico curato nei minimi dettagli, che rende omaggio alle tradizioni senza tralasciare l’innovazione.

Informazioni Utili per Partecipare

La rappresentazione sarà in scena tutti i giorni dal 22 novembre al 1 dicembre 2024, e i biglietti sono già disponibili presso il botteghino del Teatro Augusteo, oltre che nelle rivendite autorizzate e online su TicketOne (link affiliato).

Prezzi dei Biglietti:

Platea : 35,00 €

: 35,00 € Galleria: 25,00 €

Con un prezzo accessibile e una qualità artistica altissima, questo spettacolo si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’autunno napoletano.

Scopri la Cultura Napoletana Attraverso il Teatro

Miseria e Nobiltà non è solo una commedia, ma un vero e proprio viaggio nel cuore di Napoli, con i suoi vizi e le sue virtù, le sue miserie e la sua nobiltà. È una Napoli di altri tempi che riesce a parlare al presente, raccontando di un popolo che, nonostante le difficoltà, mantiene sempre il sorriso e la voglia di vivere.

Se volete vivere un’esperienza autentica e coinvolgente, questo spettacolo è l’occasione perfetta per conoscere meglio la storia e l’anima della città. Prendetevi una serata per fare un tuffo nella tradizione e non dimenticate di coinvolgere amici e familiari: lo spettacolo saprà conquistare anche chi non è solito frequentare il teatro.

