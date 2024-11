“L’Amica Geniale Experience”, il primo Concerto – Teatrale in scena al Teatro Instabile di Napoli

Il Primo Concerto-Teatrale dedicato all’Universo di Elena Ferrante: una serata per vivere e riscoprire L’amica geniale e la Napoli delle sue protagoniste, in un’atmosfera intima e coinvolgente che solo questo teatro sa offrire. Previsto anche un calice di vino per i partecipanti

Domenica 17 Novembre 2024, dopo il successo dell’evento “Amelie Experience,” NOMEA ritorna con il suggestivo concerto/teatrale dedicato a “L’amica geniale”, l’acclamato romanzo di Elena Ferrante. La serata, che avrà luogo nel rinomato Teatro Instabile di Napoli, promette un’immersione sensoriale tra musica, teatro e narrazione in questo luogo meraviglioso situato nel centro antico della città.

Il Teatro Instabile è l’unico a pianta circolare di Napoli ed è celebre per il suo ambiente intimo e per la lunga tradizione di spettacoli sperimentali: il luogo perfetto per rivivere le atmosfere autentiche della Napoli della Ferrante. Il Palco del Teatro ha visto calcare le scene con artisti del calibro di Massimo Troisi, Peppe Barra, Pino Daniele, Edoardo Bennato, Franco Battiato, Francesco De Gregori, Antonello Venditti e tanti altri.

Un’Esperienza Sensoriale tra Musica e Monologhi

L’attrice Annalucy Menafra guiderà gli spettatori attraverso le vicende di Lila e Lenù, evocando con intensità l’evoluzione della loro amicizia e i momenti cardine della loro storia. Ad accompagnare i racconti, il musicista Daniele Montuori, in arte A Smile From Godzilla, che interpreterà una selezione musicale con brani evocativi dell’epoca del romanzo, trasportando il pubblico nelle atmosfere nostalgiche e suggestive di quegli anni.

Un Calice per Concludere la Serata

La serata si concluderà con un calice di vino, offerto agli spettatori per celebrare l’evento in un’atmosfera di intimità e condivisione. Un momento conviviale per lasciarsi avvolgere dalle suggestioni vissute e per condividere insieme le emozioni evocate dall’universo di L’amica geniale.

“L’Amica Geniale Experience”: prezzi, orari e date

Quando: Domenica 17 Novembre 2024, Doppio Turno: 1) Inizio ore00 – 2) Inizio ore 20.00

Domenica 17 Novembre 2024, Doppio Turno: 1) Inizio ore00 – 2) Inizio ore 20.00 Dove: Teatro Instabile Napoli – Vico del Fico Al Purgatorio, 36

Teatro Instabile Napoli – Vico del Fico Al Purgatorio, 36 Costo: 20 Euro (include spettacolo e un calice di vino)

20 Euro (include spettacolo e un calice di vino) Maggiori informazioni – Posti Limitati – Prenotazione Obbligatoria tramite Whatsapp al 3756139180 – Età Consigliata: 18+

Posti Limitati – Prenotazione Obbligatoria tramite Whatsapp al 3756139180 – Età Consigliata: 18+ Nomea – Evento ufficiale

