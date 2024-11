Festival internazionale del Cortometraggio ad ingresso gratuito a Napoli

141 cortometraggi, documentari, film d’animazione e sperimentali di 27 nazioni alla Corte dell’Arte di FOQUS ai Fondazione Quartieri Spagnoli con opere in anteprima europea e italiana

Dal 11 al 17 Novembre 2024 si terrà a Napoli la 21° edizione di accordi @ DISACCORDI – Festival internazionale del cortometraggio, diretta artisticamente da Pietro Pizzimento e Fabio Gargano. Anche quest’anno il Festival internazionale del cortometraggio sarà ad ingresso gratuito, e si svolgerà presso la Corte dell’Arte di FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli, in via Portacarrese a Montecalvario , 69 a Napoli. In questa sede ci sarà anche la serata conclusiva del 17 Novembre con la premiazione e la visione dei filmati brevi vincitori di tutte le categorie del festival.

Previsti, per questa 21° edizione ben 141 cortometraggi, documentari, film d’animazione e sperimentali, in rappresentanza di 27 nazioni, con moltissime opere in anteprima assoluta, europea e italiana a cui si affiancheranno incontri con gli autori e gli attori delle opere presentate alla selezione che sono state quest’anno ben 4.446 pervenute da 122 nazioni.

Alle sei sezioni di concorsi consueti (internazionale, nazionale, Regione Campania, documentari, film brevi d’animazione e film a tematica ambientale) si affianca anche quest’anno una sezione focus sul cinema italo canadese curata dal partner internazionale Italian Contemporary Film Festival. Non mancheranno anche le sezioni dei “Cortissimi”, e quella fuori concorso dei film sperimentali giunti dagli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Francia, dalla Gran Bretagna, dalla Spagna e da moltissime nazioni dei cinque continenti.

Nella giuria, presieduta dall’attrice Cristina Donadio, il regista Edgardo Pistone, la giornalista Francesca Saturnino ed anche la giuria dell’associazione nazionale partnership della manifestazione AMC – Associazione Montatori Cinematografici e Televisivi. Mercoledì 14 novembre alle ore 18.00 ospiti di eccezione il presentatore di UnoMattina, Gianni Ippoliti con l’attrice Fabiana Latini, per promuovere il cortometraggio italiano più breve fino ad ora prodotto: La porta in faccia.

