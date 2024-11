“Saranno famosi” al Teatro Augusteo: il musical evento a Napoli

Ph Facebook Roma City Musical

Un grande musical apre la stagione del Teatro Augusteo: “Saranno famosi” una delle serie tv più famose e indimenticabili, di cui è stato realizzato anche film e un musical di successo internazionale. Ed ora la compagnia Roma City Musical lo propone a Napoli

Al teatro Augusteo di Napoli da venerdì 8 a domenica 17 novembre 2024 la nuova stagione teatrale sarà aperta dal famoso musical “Saranno famosi. Fame – Il musical”, per la regia di Luciano Cannito.

Un grande spettacolo, un musical coinvolgente che oltre a proporre la famosissima canzone “Fame” vincitrice di un Academy Award, presenta una stupenda e nuova colonna sonora con orchestrazioni moderne e nuove coreografie realizzate assieme a specialisti della tv e del teatro musicale italiano.

Sul palco la compagnia Roma City Musical con Barbara Cola (Miss. Sherman), Garrison Rochelle (Mr. Myers), Lorenza Mario (Miss Bell), Stefano Bontempi (Mr. Sheinkopf); e con Alice Borghetti (Carmen Diaz), Flavio Gismondi (Nick Piazza), Ginevra Da Soller (Serena Kats), Alfredo Simeone (Joe Vegas), Raymond Ogbogbo (Tyrone Jackson), Alessio Solla (Shlomo), Greta Arditi (Iris Kelly), Arianna Massobrio (Grace), Claudio Carlucci (Goody); e con, direttamente da Amici, Martina Giovannini (Mabel Washington).

Sul palco la compagnia Roma City Musical con Barbara Cola (Miss. Sherman), Garrison Rochelle (Mr. Myers), Lorenza Mario (Miss Bell), Stefano Bontempi (Mr. Sheinkopf); e con Alice Borghetti (Carmen Diaz), Flavio Gismondi (Nick Piazza), Ginevra Da Soller (Serena Kats), Alfredo Simeone (Joe Vegas), Raymond Ogbogbo (Tyrone Jackson), Alessio Solla (Shlomo), Greta Arditi (Iris Kelly), Arianna Massobrio (Grace), Claudio Carlucci (Goody); e con, direttamente da Amici, Martina Giovannini (Mabel Washington).

Una storia famosa di grande successo anche a teatro

La storia ci racconta la vita degli studenti e dei professori della famosa ed esclusiva scuola di Performing Arts di New York, tutti ragazzi molto dotati che con la loro passione e la loro dedizione vogliono conquistare il loro spazio nel difficile mondo dello spettacolo. Una storia che da anni porta emozione ed entusiasmo nel pubblico presente agli spettacoli. Il Musical che verrà presentato dalla la compagnia Roma City Musical al Teatro Augusteo è una nuova versione: un vero trionfo di canto, danza, musica, recitazione, in una narrazione dinamica e travolgente.

Saranno Famosi – Il Musical: emozione e talento al Teatro Augusteo!

Quando : Da venerdì 8 a domenica 17 novembre 2024.

: Da venerdì 8 a domenica 17 novembre 2024. Dove : Teatro Augusteo, Napoli.

Platea €55, Galleria €44.

Teatro Augusteo Napoli

